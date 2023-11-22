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Буффон: Арбитр матча Украина - Италия не слишком хорошо отработал
По словам Джиджи, судья ошибался в обе стороны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава делегации сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мнением касательно матча отбора на Евро-2024 против Украины (0:0).
"Игроки сборной Италии не дали повод усомниться в том, что они достойны права сыграть на Евро-2024. За эту команду всегда выступают только те футболисты, которые готовы отдать все ради успеха. В этом матче игроки отдали все силы. И пусть не удалось победить, но мы продемонстрировали характер.
Пенальти? Я не видел того эпизода, все произошло далеко от меня. Но судья не слишком хорошо отработал этот матч. Он ошибался в обе стороны и позволял игрокам действовать слишком грубо.
Нет смысла обсуждать то, что могло произойти. Теперь мы поедем на Евро-2024, чтобы защитить титул", - отметил Буффон.
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