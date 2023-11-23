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Наставник Боснии и Герцеговины: Нам досталась одна из сильнейших команд
Саво Милошевич прокомментировал результаты жеребьевки
Фото: nfsbih.ba
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич прокомментировал сегодняшние результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024, по итогам которой его команда сыграет с Украиной.
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"Есть как положительные, так и отрицательные моменты. Отрицательный момент заключается в том, что в полуфинале нам досталась одна из сильнейших команд. Это будет очень сложный матч, мы все знаем качество Украины, которая вполне могла бы напрямую квалифицироваться на Евро.
С другой стороны, мы играем дома в первой и, я надеюсь, и во второй игре, что может стать преимуществом. Мы можем быть в меру довольны. Легко не будет, плей-офф – это всегда сложно, и больших фаворитов на одну игру не бывает", – приводит слова Милошевича издание Кlix.
Босния и Герцеговина проведет домашний матч с Украиной 21 марта.
Ранее СМИ писали, что боснийские игроки платят от 20 тысяч евро за возможность играть за сборную.
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