Наставник Боснии и Герцеговины: Нам досталась одна из сильнейших команд

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич прокомментировал сегодняшние результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024, по итогам которой его команда сыграет с Украиной.

"Есть как положительные, так и отрицательные моменты. Отрицательный момент заключается в том, что в полуфинале нам досталась одна из сильнейших команд. Это будет очень сложный матч, мы все знаем качество Украины, которая вполне могла бы напрямую квалифицироваться на Евро.

С другой стороны, мы играем дома в первой и, я надеюсь, и во второй игре, что может стать преимуществом. Мы можем быть в меру довольны. Легко не будет, плей-офф – это всегда сложно, и больших фаворитов на одну игру не бывает", – приводит слова Милошевича издание Кlix.