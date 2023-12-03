Есть шанс снова встретиться с Англией. Украина попала во вторую корзину Лиги наций группы B

УЕФА запланировал жеребьевку следующего розыгрыша Лиги наций на 8 февраля 2024 года. Об этом сообщает УАФ со ссылкой на официальный сайт футбольной организации.

Старт ожидается ориентировочно в 19:00 по Киеву. Жеребьевка состоится в Париже.

Украина попала во вторую корзину группы B. "Сине-желтые" точно не встретятся с "Финляндией", "Исландией" и "Норвегией". В то же время подопечным Реброва могут попасться Англия или Уэльс.

Групповой матчей Лиги наций 2024/2025 состоится со 2 сентября по 19 декабря. Финальные поединки четыре лучших команды проведут летом 2025 года.

Посев участников Лиги В

Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс.

Корзина 2: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия.

Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория.

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.