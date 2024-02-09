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Саутгейт: Вероятно, после Евро многих тренеров сборных уже не будет на должности
Также наставник англичан прокомментировал своё будущее
Getty Images / Global Images Ukraine
Гарет Саутгейт не исключил, что останется главным тренером сборной Англии в преддверии Чемпионата мира-2026, заявив в четверг, что он определится относительно своего будущего после чемпионата Европы-2024.
"Есть большая вероятность, что половина тренеров не будет здесь после Евро. Это международный футбол.
Мое будущее? Мы должны продемонстрировать эффективность, а затем принять лучшее решение для всех. Я не смогу определиться до турнира, - цитирует 53-летнего специалиста ESPN.
На Евро-2024 Англия сыграет со Словенией, Данией и Сербией в группе C.
Вчерашняя жеребьевка Лиги наций разместила англичан в группе с Ирландией, Финляндией и Грецией в Лиге B.
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