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Ребров: Наша миссия – показывать, что мы до сих пор живы, до сих пор бьемся с россиянами
Тезисы от главного тренера
УАФ
Наставник сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал на пресс-конференции победу над сборной Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф отбора на ЕВРО.
"Что я сказал Яремчуку? Сказал, чтобы забил гол. Все, что я ему сказал. Мы изменили подход на последние 15 минут матча. Ожидали, что игра будет очень сложная. Сборная Боснии изменила структуру, они играли в три центрбека, впервые с этим тренером".
"Мы готовились к этому. Была очень сложная игра, потому что Босния хорошо защищалась, трудно пробить такую стену. Выход второго форварда помог. Хорошо, что мы победили".
"Я не думаю, что они проиграли сами себе. Наши игроки давили больше. Босния была не готова к смене нашей формации. Последние 15 минут мы создавали шансы, игроки демонстрировали желание".
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"Последняя ночь – 30 ракет, они прилетают каждый день. Наша миссия – показывать, что мы до сих пор живы, до сих пор бьемся с россиянами. Эта игра показала наш характер, игроков и нации".
"Дебютанты очень помогли команде. Бражко – молодой игрок, сыграл очень мощно. Алексей Гуцуляк, который вышел на замену, тоже. Вся команда заслуживает победы. Никогда не выделяю кого-то. Сегодня на поле была команда, которая заслуженно победила".
"Исландия? Мы смотрели, но это будет совсем другая игра, другой настрой. Она состоится в Польше, там будет много наших болельщиков, заполненный стадион, все будут ждать этой игры. Игроки должны восстановиться".
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