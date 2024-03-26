Новрегия - Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных

Словаки будут на Евро-2024 и, возможно, даже пересекутся с Украиной. А вот Холанд и Эдегор на полях Германии не сыграют.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч состоится во вторник, 26-го марта, в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.

Товарищеский матч сборных

26 марта. Осло. "Уллевол"

Главный арбитр: Маттиас Гестраниус (Финляндия)

Норвегия - Словакия 20:00

Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 3