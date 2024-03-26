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Новрегия - Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
Новрегия - Словакия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
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Словаки будут на Евро-2024 и, возможно, даже пересекутся с Украиной. А вот Холанд и Эдегор на полях Германии не сыграют.
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Матч состоится во вторник, 26-го марта, в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.
Товарищеский матч сборных
26 марта. Осло. "Уллевол"
Главный арбитр: Маттиас Гестраниус (Финляндия)
Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 3
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