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Быстрые атаки, интенсивность, опытный тренер. Представление соперника - Исландия

ЕВРО-2024
Обновлено

Нельзя недооценивать соперника

Быстрые атаки, интенсивность, опытный тренер. Представление соперника - Исландия

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dan Mullan

Илья Москаленко Автор UA-Футбол
Новина українською

Игра нашей сборной против Исландии не просто важна: она — решающая. Это поколение нашей национальной команды действительно можно назвать золотым, поэтому пропуск второго турнира подряд будет большим ударом. Тем более нашим игрокам, как и болельщикам, очень хотелось бы продолжить добрую традицию — не пропускать Евро. В случае прохода Исландии турнир в Германии станет для нас четвертым.

Содержания

История с Боснией показала, что Сергей Станиславович был прав – нельзя недооценивать соперника. Соперник смог удивить сборную Украины схемой и тактическими построениями. Фактически до 85-й минуты игра проходила по сценарию команды Саво Милошевича. Но тренер и игроки успели изменить рисунок игры, адаптироваться и получить необходимый результат. Герой матча против боснийцев – Роман Яремчук – говорит:

"После Шотландии у нас был опыт, когда у нас была большая эйфория, что мы в шаге от Чемпионата Мира. И в матче против Уэльса мы разочаровали всю страну и потом ходили плакались и вытирали сопли друг другу. Был такой разговор, чтобы это не повторилось и все очень серьезно отнеслись. Мы отправились в отель с настроением на следующий матч. Потому что ситуация в стране не позволяет сейчас праздновать, нужно утешить наших болельщиков и ребят, удерживающих фронт".

Нет сомнений, что тренерский штаб изучил Исландию и подготовит игроков. Но нам тоже было бы хорошо познакомиться с нашими сегодняшними соперниками.

Первое, что важно понимать: сегодняшняя сборная Исландии — совсем другая команда, чем Исландия создавшая сенсацию на Евро-2016. Тогда исландцы вышли из группы, в 1/8 прошли Англию и в четвертьфинале уступили французам со счетом 5:2. Насколько это разные команды иллюстрирует один факт: в 2016-м матче против Франции на замену вышел Эйдур Гудьонсен, а в 2024-м в матче против Израиля на поле вышел Андри Гудьонсен, сын Эйдура. Из игроков текущего состава только Альфред Финнбогассон и Сверрир Ингасон были частью команды на том же Евро.

Более того, современная сборная Исландии сильно отличается даже от проигравшей Венгрии в плей-офф квалификации к Евро-2020. Из текущего состава тогда вышли на поле только Альберт Гудмундсон и Сверрир Ингасон — оба на замену.

Исландия, как и Босния, также сменяла тренера во время квалификации к Евро-2024. После первых двух матчей отбора был уволен Арнар Видарссон. Причем интересно, что с ним простились после победы. Да, это был матч против Лихтенштейна, но и победа соответствующая — 7:0. Впрочем, этому матчу предшествовало поражение сборной Боснии и Герцоговины — 3:0. И руководство сборной не верило, что Видарссон – правильный человек для команды, и что этот проект может стать успешным.

Титулованный норвежец пытается перестраивать исландскую команду. У него безумный опыт работы в скандинавских странах

Вместо него был назначен легендарный норвежец Аге Харейде. Это предназначение было довольно примечательным. Аге стал первым норвежским тренером в истории сборной Исландии. Также он стал первым за 34 (!) года представителем не Исландии и Швеции на этом посту. Но ожидания были достаточно высокими из-за предыдущих достижений Аге. Как тренер Харейде выигрывал чемпионские титулы во всех скандинавских странах:

  • в Швеции с "Гельсингборгом" в 1999 году и с "Мальме" в 2014 году;
  • в Дании из "Брондбю" в 2001-м и 2002-м;
  • в родной Норвегии с "Русенборгом" в 2003 году.

Кстати, в 2012 году 59-летний Гарейде решил завершить карьеру и выйти на пенсию. Но отдохнуть получилось всего чуть больше года, потому что в начале 2014-го его пригласили в "Мальме". Возвращение было триумфальным. Кроме победы в чемпионате и суперкубке, он также вывел команду в групповой этап Лиги Чемпионов впервые в истории клуба.

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После "Мальме" Аге назначили главным тренером сборной Дании. Он принял команду, которая не смогла квалифицироваться на Евро-2016. Но он смог довольно быстро перестроить команду. В 2017 году Гарейде вывел датчан на Чемпионат Мира 2018 благодаря победе над Ирландией в плей-офф (5:1 по сумме двух матчей). На групповом этапе команда ни разу не проиграла: победа над Перу 1:0, ничьи с Австралией и Францией — 1:1 и 0:0 соответственно. В 1/8 плей-офф Дания также не проиграла – основное время и экстратаймы с Хорватией завершились со счетом 1:1. Подопечные Аге вылетели только после серии пенальти от будущих финалистов турнира.

После этого Дания без особых проблем квалифицировалась на Евро-2020, заняв второе место в группе и проведя весь отбор без поражения. Вообще Харейде провел во главе Дании 42 матча, из которых проиграл всего 3 — к моменту, когда он покинул команду, их серия без поражений в основное время составляла 34 матча. Харейде должен был быть тренером сборной и на самом Евро-2020, но турнир был перенесен из-за пандемии, а контракт тренера закончился. Впрочем, очевидно, что он отлично подготовил команду — под руководством Каспера Хьюлманда Дания дошла до полуфинала Евро.

Исландия не была худшей командой в квалификации, но им все еще очень далеко до команды образца Евро-2016

Старт под руководством нового тренера не дал много поводов для оптимизма. Команда проиграла три первых матча: Словакии - 1:2, Португалии - 0:1, и Люксембургу - 1:3. Но эти результаты обманчивы. Против Словакии Исландия создала шквал моментов в первом тайме, но не смогла забить - в то время как словаки забили с первого удара вствор, еще и издалека. В конце тайма исландцы всё-таки дожали и забили с пенальти, но во втором тайме пропустили — Йоханн Гудмундсон пытался выбить мяч, попал в голову Суслову и от нее мяч залетел в ворота. С Португалией команде Харейде удалось почти полностью умерить атаку соперника. Криштиану Роналду забил решающий гол на 89-й минуте, когда его команда играла в большинстве. Поражение от Люксембурга было единственным матчем, где Исландия действительно наиграла на поражение.

В тех матчах, и почти во всех матчах квалификации, тренер использовал схему 4-3-3. Хотя скорее ее можно назвать 4-5-1, потому что именно нападающий в ней один. После трех поражений подряд был матч против Боснии, где Аге Харейде решил попробовать новую схему. Его команда играла 4-4-2, при чем лидер и один из важнейших игроков Альфред Финбогассон остался на скамье запасных. Но это был скорее ответ на схему соперника с тремя центральными защитниками. И ту идею не назовешь удачной: Босния играла лучше, создала больше моментов, но не смогла ничего реализовать. А победу Исландии на 91-й минуте принес именно вышедший на замену Финбогассон.

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С точки зрения качества игры лучшим матчем можно назвать ответный матч против Люксембурга. В это время Харейде выпустил самый молодой состав за весь отбор (средний возраст игроков — 25 лет). Исландия больше владела мячом, чаще атаковала, создала больше опасных моментов, наиграла на 2 ожидаемых гола, но забила лишь 1. Люксембург не создал фактически ничего, но Жерсону Родригешу понадобилось всего 40 секунд, чтобы забить чудо-гол издалека. Матч так и завершился 1:1.

Закончили отборочный цикл они двумя поражениями против фаворитов: 2:4 от Словакии и 0:2 от Португалии. И если против португальцев никто ничего не ожидал, то матч против словаков разочаровал. Там была полная доминация команды Владимира Вайсса, а Исландия забила 2 гола из 2 ударов в створ. Как результат, этот отбор был довольно неоднозначным для команды Аге Харейде. С одной стороны были определенные положительные моменты: интеграция молодых игроков, попытки играть динамично и с прицелом на атаку. Но тяжело занести этот цикл в их актив. Команда заняла 4-е место в группе с 10 очками после 10 матчей.

Несмотря на невнятную игру, Исландия все же получила шанс сыграть в плей-офф квалификации. Причина этому — "интересные" новые правила отбора. Причем, в отличие от боснийцев, у исландцев даже не было успешной Лиги Наций. По новым правилам, каждый победитель группы в Лиге Наций получает шанс сыграть в квалификации (кроме дивизиона Д). Если победитель группы уже квалифицировался на Евро другим путем, его место получает команда с наибольшим количеством очков. В дивизионе Б такой командой была Норвегия с 10 очками.

Но нюанс состоит в том, что в группе с Исландией должна была играть россия. Поскольку команду из страны-агрессора отстранили, другие команды сыграли не по 6 матчей в группе, а по 4. УЕФА должно было принять решение, как учитывать эти результаты. И вместо количества очков набранных за матч, они решили просто не учитывать в других группах результаты против последней команды. То есть Исландия заработала 4 очка в 4 матчах и не учитывается последняя команда группы – россия. Норвегия заработала 10 очков в 6 матчах, но 6 из них были набраны против Швеции, занявшей последнее место в группе. А разница забитых и пропущенных была лучше не у шведов. Таким образом, Норвегия, победившая в трех матчах Лиги Наций, не получила места в плей-офф. А Исландия, которая вообще в Лиге Наций не побеждала (4 ничьи в 4 матчах) получила.

Организованность Исландии переоценена. Сейчас это далеко не лучшее их качество

Основные достоинства Исландии – быстрые атаки и интенсивность. В позиционных атаках им достаточно сложно создавать много моментов, и это не самый удобный сценарий игры для них. При этом также прессинг и надежность в защите вообще не впечатляют. В этом отборе Исландия проводит в атакующей трети в среднем 30% матча. Это хороший показатель. Для сравнения у Украины он – 23%, а у Боснии – 26%. Но это всего лишь средний показатель среди всех команд отбора. Фактически основное оружие команды – это быстрый переход из обороны в атаку. Если быстро атаковать не получилось, тогда — длинные передачи, навесы и креативность Харальдссона.

От некоторых наших игроков можно было услышать, чтобы Исландия – это очень организованная команда. Но, кажется, это скорее вопоминание о той самой команде из 2016-го. Потому что сейчас команде Харейде часто не хватает именно концентрации и организованности. 16 пропущенных в 10 матчах – это не то, чем может похвастаться организованная команда. Если не брать в расчет матчи против Лихтенштейна, то Исландия пропускает в среднем дважды за игру.

Новые лидеры вытесняют стариков. За кем следует следить внимательнее?

Как можно понять, Исландия переживает перестройку. Поколение игроков изменилось, сменился тренер, соответственно и рисунок игры. Но среди сыгравших более 2 матчей в отборе главным игроком команды был 35-летний ветеран Альфред Финбогассон. Он показал, что все еще важен для построения атак и все еще один из лучших нападающих этой команды. Альфред вышел на поле во всех матчах группы, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Но весь матч против Израиля он просидел на скамье запасных, да и на клубном уровне забил всего 1 гол в этом сезоне чемпионата Бельгии.

Самым ярким игроком этой команды, безусловно, является Альберт Гудмундссон из Дженоа. Обязательно прочтите отдельный текст о нем. Хет-трик против Израиля и игра в клубе заставляют говорить только о нем. Но до матча с Израилем он провел всего два матча на поле и не отметился результативными действиями. Тогда ключевыми были другие игроки.

Быстрые атаки, интенсивность, опытный тренер. Представление соперника - Исландия - изображение 3

Если выбирать не самого яркого и не главного игрока, а лучшего по объему полезных действий, то я бы назвал Хакона Харальдссона. Полузащитник "Лилля" также забил 3 гола, но не это его главный вклад. Весь цикл квалификации Хакон отыграл на позиции центрального полузащитника, но имел значительно более широкие полномочия: постоянно смещался на фланги, поднимался выше и иногда даже забегал в штрафную. Именно Харальдссон связывает атаки команды. Именно он диктует темп атак и отдает передачи в финальную треть.

Также очень важен опытный центральный защитник — Виктор Пальссон. Да, оборона Исландии не была образцом в течение последнего времени, но Виктор в ней был островком стабильности. Он единственный из всех игроков команды провел на поле каждую минуту каждого матча в квалификации, матч против Израиля не стал исключением. Кроме своей родной позиции ему приходилось закрывать правый фланг защиты и даже играть в опорной зоне.

Лучший ассистент этой команды – крайний полузащитник Йон Торстейнссон. На его счету 5 голевых передач в 10 матчах квалификации. Это при том, что на клубном уровне он никогда не отдавал больше 5 ассистов за весь сезон.

Также следует обратить внимание на нападающего Орри Оскарссона. Пока он не является основным игроком сборной. Он провел 6 матчей, из которых всего 3 в основе. Но ему всего 19 лет и даже за столь короткое время на поле он успел отличиться двумя голами. Один из самых перспективных ребят в составе Копенгагена и исландской сборной.

***

С высокой долей вероятности Исландия выйдет на матч против Украины по схеме 4-4-2, по которой они почти не играли в отборе, но которая неплохо сработала против Израиля. Следует ожидать интенсивного прессинга и большей активности в первые 20-30 минут матча, но весь матч в таком темпе исландцы провести сейчас не могут. Против их быстрых атак хорошо работает контрпрессинг сразу после потери. А персонально с Харальдссоном мог бы сыграть Владимир Бражко, чтобы сбивать темп игры и не давать ему руководить игрой команды.

Большинство болельщиков, журналистов и даже игроков считают Исландию более сильным соперником, чем была Босния. В этом есть рациональное зерно, но сомневаюсь, что сейчас Исландия может выдать такой оборонный мастер-класс, как это сделала команда Милошевича. Команде Аге Харейде есть, что предложить в атаке, но они в процессе поиска своей игры и поиска новых лидеров.

Матч против Израиля не был настолько односторонним разгромен, как об этом говорит счет. Это была очень ровная и очень близкая игра. При счете 1:2 в пользу Исландии Израиль пробивал пенальти, и если бы Захави забил, результат игры мог бы быть совсем другим. Но после его промаха исландцы забили еще дважды, играя уже в большинстве.

Исландия – не лёгкий соперник, имеющий свои сильные стороны. Огромный опыт и тренерские успехи Харейде должны быть очень кстати. Но если Украина справилась с неудобным сценарием и одержала победу против Боснии и Герцоговины, то ей по силам обыгрывать и такую Исландию.

Фото: Михайло Лозовий, footballiceland, Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.