Озил не сыграет в матче Лиги Европы

Уже завтра "Арсенал" сыграет в матче Лиге Европы против "Олимпиакоса". Сегодня Микель Артета объявил заявку на игру.

Точно не сыграет Месут Озил, у немецкого футболиста причина личного характера. Также пропускают встречу Чемберс, Соареш и Тирни.

Here's the latest from our medical team ahead of @olympiacosfc



