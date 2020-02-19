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Озил не сыграет в матче Лиги Европы

Лига Европы
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Немецкий игрок сейчас в хорошей форме

Озил не сыграет в матче Лиги Европы
UA-Футбол
Новина українською

Уже завтра "Арсенал" сыграет в матче Лиге Европы против "Олимпиакоса". Сегодня Микель Артета объявил заявку на игру.

Читайте такжеАртета: Игроки Арсенала голодны, у них есть желание. Они будут становиться только лучше

Точно не сыграет Месут Озил, у немецкого футболиста причина личного характера. Также пропускают встречу Чемберс, Соареш и Тирни.

Ранее сообщалось, что сейчас руководство клуба ведет переговоры с 18-летним полузащитником.

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В статье: Месут Озил Олимпиакос (Пирей) Арсенал (Лондон)
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