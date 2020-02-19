Лига Европы
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Озил не сыграет в матче Лиги Европы
Немецкий игрок сейчас в хорошей форме
Уже завтра "Арсенал" сыграет в матче Лиге Европы против "Олимпиакоса". Сегодня Микель Артета объявил заявку на игру.
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Точно не сыграет Месут Озил, у немецкого футболиста причина личного характера. Также пропускают встречу Чемберс, Соареш и Тирни.
Here's the latest from our medical team ahead of @olympiacosfc— Arsenal (@Arsenal) February 19, 2020
#UEL
Ранее сообщалось, что сейчас руководство клуба ведет переговоры с 18-летним полузащитником.
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