Все решится в Англии. Брюгге - Манчестер Юнайтед 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор игры между "Брюгге" и "Манчестер Юнайтед".

Начало матча шокировало английских гостей, ведь уже на 15-й минуте белгийцы открыли счет. Отличился экс-игрок "Зари" Деннис Бонавентуре. "Юнайтед" сравнял еще в первом тайме (спасибо Марсьялу) и неплохо давил соперника все последующее время. Однако, усилия был тщетные, игра так и завершилась вничью. Вторая часть битвы пройдет через неделю на "Олд Трафорд".

"Брюгге" - "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голы: Бонавентуре (15) - Марсьяль (36)