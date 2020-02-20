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Все решится в Англии. Брюгге - Манчестер Юнайтед 1:1. Видео голов и обзор матча
Интересный матч ждет зрителей через неделю
Вашему вниманию видеообзор игры между "Брюгге" и "Манчестер Юнайтед".
Начало матча шокировало английских гостей, ведь уже на 15-й минуте белгийцы открыли счет. Отличился экс-игрок "Зари" Деннис Бонавентуре. "Юнайтед" сравнял еще в первом тайме (спасибо Марсьялу) и неплохо давил соперника все последующее время. Однако, усилия был тщетные, игра так и завершилась вничью. Вторая часть битвы пройдет через неделю на "Олд Трафорд".
"Брюгге" - "Манчестер Юнайтед" 1:1
Голы: Бонавентуре (15) - Марсьяль (36)
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