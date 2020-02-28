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ЛЕ. Интер и Севилья в следующем раунде, Копенгаген выбил Селтик
Определилось 14 участников 1/8 Лиги Европы
1/16 Лига Европы, ответные матчи
По известной причине матч в Милане проходил при пустых трибунах и этот фактор не мог не повлиять на зрелищность. “Интер” начал игру вяло и в результате пропустил гол. Экс-игрок “Падерборна” Каули оттеснил в штрафной “нерадзурри” Година, а затем сильно ударил в ближний угол. Это не смутило “Интер” – команда Конте отыгралась еще в первом тайме. Сначала стеночку разыграли Эриксен и Бираги, а затем курьезный гол забил Лукаку. Big Rom пробивал по воротам, попал в кипера, и мяч рикошетом от ног вратаря “Лудогорца” и головы Лукаку все-таки оказался в воротах. После перерыва Лукаку и Санчес могли забить еще, но их удары принимал каркас ворот “Лудогорца”.
“Интер” Милан – “Лудогорец” Разград 2:1 (общий счет 4:1)
Голы: Бираги 31, Лукаку 45+4 – Каули 26
“Интер”: Паделли – Д’Амброзио (Бастони 76), Раноккия, Годин – Мозес, Барелла (Брозович 46), Валеро, Эриксен, Бираги – Лукаку (Эспозито 67), Санчес
Обманчивый счет. “Севилья” и “Клуж” на двоих нанесли больше 30 ударов, хорошие моменты были и у первых, и у вторых, но голов зрители не увидели. Точнее, румынская команда провела один мяч на 89-й минуте, но он был отменен после вмешательства VAR (очень спорный момент). С большим трудом “Севилья” вышла в 1/8.
“Севилья” – “Клуж” 0:0 (общий счет 1:1)
“Севилья”: Боно – Навас (Эн-Несири 76), Кунде, Карлос, Регилон – Хордан (Банега 57), Гудель, Фернандо – Сусо (Нолито 67), де Йонг, Окампос
Удаление: Бордяну 90+1 (“Клуж”)
Наверное, самая большая неожиданность дня. “Селтик” на протяжении всего матча имел игровое преимущество, но пропустил три гола после грубейших ошибок у своих ворот. Кто бы мог подумать, что “Рейнджерс”, а не “Селтик” останется единственным представителем Шотландии в еврокубках.
“Селтик” – “Копенгаген” 1:3 (общий счет 2:4)
Голы: Эдуар 83 (пен.) – Сантос 51, Бьель 85, Н’Дойе 88
“Аякс” – “Хетафе” 2:1 (общий счет 2:3)
Голы: Данилу 10, Эйтинг 63 – Мата 5
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“Манчестер Юнайтед” – “Брюгге” 5:0 (общий счет 6:1)
Голы: Фернандеш 27 (пен.), Игало 34, Мактомини 41, Фред 82, Фред 90+3
Удаление: Дели 22 (“Брюгге”)
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“Бенфика” – “Шахтер” 3:3 (общий счет 4:5)
Голы: Пицци 9, Диаш 36, Рафа Силва 47 – Диаш 12 (авт.), Степаненко 49, Алан Патрик 71
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“Арсенал” – “Олимпиакос” 0:1 (общий счет 1:1)
Гол: Сиссе 53
В матче начался овертайм
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