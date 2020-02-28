ЛЕ. Интер и Севилья в следующем раунде, Копенгаген выбил Селтик

1/16 Лига Европы, ответные матчи

По известной причине матч в Милане проходил при пустых трибунах и этот фактор не мог не повлиять на зрелищность. “Интер” начал игру вяло и в результате пропустил гол. Экс-игрок “Падерборна” Каули оттеснил в штрафной “нерадзурри” Година, а затем сильно ударил в ближний угол. Это не смутило “Интер” – команда Конте отыгралась еще в первом тайме. Сначала стеночку разыграли Эриксен и Бираги, а затем курьезный гол забил Лукаку. Big Rom пробивал по воротам, попал в кипера, и мяч рикошетом от ног вратаря “Лудогорца” и головы Лукаку все-таки оказался в воротах. После перерыва Лукаку и Санчес могли забить еще, но их удары принимал каркас ворот “Лудогорца”.

“Интер” Милан – “Лудогорец” Разград 2:1 (общий счет 4:1)

Голы: Бираги 31, Лукаку 45+4 – Каули 26

“Интер”: Паделли – Д’Амброзио (Бастони 76), Раноккия, Годин – Мозес, Барелла (Брозович 46), Валеро, Эриксен, Бираги – Лукаку (Эспозито 67), Санчес

Обманчивый счет. “Севилья” и “Клуж” на двоих нанесли больше 30 ударов, хорошие моменты были и у первых, и у вторых, но голов зрители не увидели. Точнее, румынская команда провела один мяч на 89-й минуте, но он был отменен после вмешательства VAR (очень спорный момент). С большим трудом “Севилья” вышла в 1/8.

“Севилья” – “Клуж” 0:0 (общий счет 1:1)

“Севилья”: Боно – Навас (Эн-Несири 76), Кунде, Карлос, Регилон – Хордан (Банега 57), Гудель, Фернандо – Сусо (Нолито 67), де Йонг, Окампос

Удаление: Бордяну 90+1 (“Клуж”)

Наверное, самая большая неожиданность дня. “Селтик” на протяжении всего матча имел игровое преимущество, но пропустил три гола после грубейших ошибок у своих ворот. Кто бы мог подумать, что “Рейнджерс”, а не “Селтик” останется единственным представителем Шотландии в еврокубках.

“Селтик” – “Копенгаген” 1:3 (общий счет 2:4)

Голы: Эдуар 83 (пен.) – Сантос 51, Бьель 85, Н’Дойе 88

“Аякс” – “Хетафе” 2:1 (общий счет 2:3)

Голы: Данилу 10, Эйтинг 63 – Мата 5

Отчет о вылете последней нидерландской команды читайте здесь

“Манчестер Юнайтед” – “Брюгге” 5:0 (общий счет 6:1)

Голы: Фернандеш 27 (пен.), Игало 34, Мактомини 41, Фред 82, Фред 90+3

Удаление: Дели 22 (“Брюгге”)

Отчет о разгромной победе команды Сульшера читайте здесь

“Бенфика” – “Шахтер” 3:3 (общий счет 4:5)

Голы: Пицци 9, Диаш 36, Рафа Силва 47 – Диаш 12 (авт.), Степаненко 49, Алан Патрик 71

Отчет о самом результативном матче игрового дня в Лиге Европы читайте здесь

“Арсенал” – “Олимпиакос” 0:1 (общий счет 1:1)

Гол: Сиссе 53

В матче начался овертайм