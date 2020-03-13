Додо: Оба пенальти были назначены правильно

Защитник "Шахтера" Додо прокомментировал победу над "Вольфсбургом" (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Были сегодня очень сконцентрированы, слушали Луиша Каштру. Удалось завершить первый матч победой. Теперь нужно вернуться в Киев такими же сконцентрированными и готовиться к следующим матчам.

Пенальти в ворота "Шахтера" был. Мяч дотронулся до руки Матвиенко. Это был отскок, но мяч попал в руку. Он это сделал не специально.

С 11-метровым ударом в ворота соперника все то же самое.

"Вольфсбург" изменил свои действия в начале второго тайма, они начали жестче прессинговать. Но мы остались с холодной головой, продемонстрировали атакующий футбол, держали мяч, забили гол и смогли удержать преимущество", – сказал Додо в эфире телеканала "Футбол 1".