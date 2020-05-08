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Бетао: Если бы мы прошли Шахтер, то вполне возможно, тоже могли бы выиграть Кубок УЕФА
Бразилец вспомнил сезон 2008/09
Экс-защитник "Динамо" Бетао вспомнил сезоне 2008/09 с полуфинальными матчами Кубка УЕФА против "Шахтера" (1:1, 1:2).
- Чего не хватило в том полуфинале, чтобы пройти “Шахтер”?
- Тогда были хорошие матчи с “Шахтером”, у нас в атаке в тот период играли Бангура, Милевский. Мы пропустили решающий гол на последней минуте ответного матча на старом стадионе в Донецке. Это был очень тяжелый момент, потом долго разбирал его в голове (вздыхает). Если бы мы прошли “Шахтер”, у нас был бы моральный подъем, поэтому, вполне возможно, тоже могли бы выиграть Кубок УЕФА.
Знаю, что когда за “Динамо” играли Шевченко, Гусин, Лужный, - это была очень сильная команда. Мне кажется, что наша команда в сезоне 2008/09 была второй сильнейшей командой в современной истории “Динамо” (улыбается).
- Сезон 2008/09 с “Динамо” можно считать самым успешным в вашей карьере?
- Сезон-2005 с “Коринтианс” тоже был хорошим, мы тогда стали чемпионами Бразилии. В команде были Карлос Тевес, Хавьер Маскерано, Карлос Алберто. Думаю, по подбору игроков это была лучшая команда, в которой я играл, на каждой позиции был большой футболист. А самым сильным сезоном можно считать 2008/09 с “Динамо”.
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