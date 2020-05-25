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Алиев: Обидно, ведь в УПЛ в том сезоне Шахтер и рядом с Динамо не стоял, но вышел в финал Кубка УЕФА

Лига Европы
(1 голосов)

Кент вспомнил полуфинальные битвы с Шахтером

Алиев: Обидно, ведь в УПЛ в том сезоне Шахтер и рядом с Динамо не стоял, но вышел в финал Кубка УЕФА

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев на канале "Футбол" вспомнил противостояние с донецким "Шахтером" в полуфинале Кубка УЕФА 2008/2009.

"Шахтер" всегда был в чемпионской гонке. Мы всегда с ними делили медали, Кубки. В том сезоне, 2008-2009, мы имели перевес 15 очков. В этом чемпионате "Шахтер" не создал нам особой конкуренции в чемпионской гонке. Могу сказать одно: если сравнить полуфинальные матчи в Киеве и в Донецке, то мы проиграли еще в Киеве.

Отношения в команде с приходом Семина поменялись в лучшую сторону. Отмечу еще и Резо Чохонолидзе, который привез это мышление из Европы. Мы были одним коллективом, одной командой. Не имело значения, играет человек или сидит на замене. Сложился такой коллектив, который позволил нам выиграть чемпионство.

Не буду скрывать, к Семину я всегда относился, и буду относиться только с любовью, как к тренеру и как к нашему второму отцу.

Это был мой первый полноценный сезон, я хотел выиграть и Кубок УЕФА, и чемпионат Украины. Помню, когда мы играли в Донецке с "Шахтером", Милевский получает желтую карточку и говорит: "Кент, я в финале не сыграю". А я ему отвечаю: "Кент, мы еще туда не вышли".

То поражение от "Шахтера" было обидным. В чемпионате Украины он и рядом с нами не стоял, а в Кубке УЕФА по сумме двух матчей прошел в финал.

Матч в 1/8 с "Металлистом"? Не буду скрывать, большое спасибо Березовчуку, когда он забил в свои ворота. Я за это ему благодарен", - рассказал Алиев.

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В статье: Александр Алиев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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lightning (Одесса)
25.05.2020 в 20:39
Ха ха, что этот гадёныш несёт?
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миг-25 (киев)
25.05.2020 в 19:31
Алиев -хватит ныть -Шахтер тогда победил ЗАСЛУЖЕННО И ЧЕСТНО Правда потом пошла в ход тяжелая артиллерия на бабки Ахмета -всякая шваль типа Дамира- Вакса -Конькова- Павелки Маркевича -Мародера
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+1
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СашаXM (Хмельницкий)
25.05.2020 в 20:39
а он сказал, что не честно? честно! просто сказал, что на тот момент играли в ЧУ лучше, а потом пошли подстилки марики ваксы и т.д. ...
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0
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