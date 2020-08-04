Маркос Антонио: Редко нервничаю перед матчами, просто выполняю свою работу

Полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио, который сегодня подписал новый контракт с клубом, поделился ожиданиями от матча против "Вольфсбурга" .

"Я счастлив, что продлил контракт с "Шахтером"! Это очень радостный момент для меня. Ну а буду ли играть завтра, решение за Мистером. Посмотрим. Очень благодарен клубу за доверие, за то, что ближайшие годы я проведу здесь. Каждый день я стараюсь много работать, на тренировках прибавлять и становиться сильнее.

С одноклубниками стараемся постоянно общаться не только на футбольном поле, но и вне тренировочного процесса, чтобы наше взаимопонимание было еще лучше, ведь в любой команде сыгранность и понимание – очень важный аспект. Рад, что продолжаю работать с "Шахтером". Надеюсь, буду расти внутри этого клуба и помогать как самому себе, своему личному росту, так и клубу.

Как я настраиваюсь перед матчами? Да я в принципе абсолютно спокоен, вообще не нервничаю. Прежде всего я должен выполнять свою работу, установку Мистера. Стараться во время ежедневных тренировок, чтобы быть подготовленным к играм. При этом очень важно уметь абстрагироваться, закрываться от посторонних вещей и делать то, что тебе действительно нужно. А когда приходят такие моменты, как поединки еврокубков, этому, наоборот, нужно радоваться.

Очень радуюсь, когда вспоминаю победный гол "Вольфсбургу", позволивший нашей команде добыть выездную победу. Но завтра совершенно другая игра, и не стоит вспоминать о предыдущем поединке. Нужно думать о предстоящем матче. Самое главное – пройти дальше, квалифицироваться в четвертьфинал Лиги Европы. Конечно, хочется снова быть на поле и стать столь же полезным для своей команды. Но обо всем мы узнаем только завтра", - приводит слова бразильца официальный сайт "горняков".

Отметим, что на канале UA-Футбол на Youtube пройдут стримы до и после матча, в которых будут обсуждаться ключевые события.

Стрим перед матчем "Шахтёр" - "Вольфсбург"

Стрим после матча "Шахтёр" - "Вольфсбург"