Тайсон проигнорирован. Вратарь Копенгагена - игрок недели в ЛЕ

УЕФА подвела итоги игрового дня в Лиги Европы. Был выбран лучший игрок четвертьфинала.

Награду получил Карл-Йохан Йонссон. Вратарь "Копенгагена" был великолепен в игре против "МЮ" и только благодаря его действиям команда дожила до овертайма. Ему даже удалось поставить рекорд в ЛЕ .

A heroic display against Manchester United earns @FCKobenhavn keeper Karl-Johan Johnsson the prize! ????



???? Karl-Johan Johnsson

???? Lucas Ocampos

???? Taison

???? Nicolò Barella @hankookreifen | #UELPOTW — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 12, 2020