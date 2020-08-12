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Тайсон проигнорирован. Вратарь Копенгагена - игрок недели в ЛЕ

Лига Европы
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Хотя его команда дальше не прошла

Тайсон проигнорирован. Вратарь Копенгагена - игрок недели в ЛЕ
UA-Футбол
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УЕФА подвела итоги игрового дня в Лиги Европы. Был выбран лучший игрок четвертьфинала.

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Награду получил Карл-Йохан Йонссон. Вратарь "Копенгагена" был великолепен в игре против "МЮ" и только благодаря его действиям команда дожила до овертайма. Ему даже удалось поставить рекорд в ЛЕ.

Отметим, что также на приз претендовал Тайсон.

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В статье: Тайсон Копенгаген Карл-Йохан Йонссон
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