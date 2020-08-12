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Тайсон проигнорирован. Вратарь Копенгагена - игрок недели в ЛЕ
Хотя его команда дальше не прошла
УЕФА подвела итоги игрового дня в Лиги Европы. Был выбран лучший игрок четвертьфинала.
Награду получил Карл-Йохан Йонссон. Вратарь "Копенгагена" был великолепен в игре против "МЮ" и только благодаря его действиям команда дожила до овертайма. Ему даже удалось
A heroic display against Manchester United earns @FCKobenhavn keeper Karl-Johan Johnsson the prize! ????— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 12, 2020
???? Karl-Johan Johnsson
???? Lucas Ocampos
???? Taison
???? Nicolò Barella @hankookreifen | #UELPOTW
Отметим, что также на приз