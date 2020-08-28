Лига Европы. Очигава с Левадией проигрывает фарерцам, 26 послематчевых пенальти в Ирландии

Вечер Лиги Европы продолжается. Фарерцы против эстонцев, мальтийцы против валлийцев, великий некогда "Стяуа", а также остальные разыгрывают путёвки во вторую квалификацию турнира.

Самый зрелищный матч из тех, которые начинались в 21:00 и завершились за час до полуночи по Киеву, прошёл с участием наименее любимой команды Юрия Максимова. "Кукеси" первыми открыли счёт в противостоянии со "Славией", те в последнюю десятиминутку отыгрались, но в финале встречи удача была на стороне албанцев.

"Валетта" (Мальта) - "Балла Таун" (Уэльс) 0:1

Гол: Венеблс 38

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Дюффердандж" (Люксембург) 3:0

Голы: Бильбия 37, Филипович 40, Иванчич 80

"Искра" (Черногория) - "Локомотив" Пловдив (Болгария) 0:1

Гол: Илиев 75 (пен.)

"Кукеси" (Албания) - "Славия" София (Болгария) 2:1

Гол: Фрайдей 56 (пен.), Купер 85 - Крастев 81

"Петрокуб" (Молдова) - "Бачка-Топола" (Сербия) 0:2

Голы: Томанович 17, Лукич 55 (пен.)

Зураб Очигава в составе "Левадии" потерпел досадное поражение от островного Б36. "Левадия" с украинцем в старте вела 1:0, затем проигрывала 1:2, дальше вновь была впереди 3:2, но в овертайме совсем рассыпалась, пропустив вперёд очень скромного соперника.

Из других результатов обращают на себя внимание победы "Абердина" и "Мозервела", которые в сумме набросали своим соперникам 11 голов, а также уверенный успех "Стяуа".

Б36 Торсхавн (Фарерские острова) - "Левадия" (Эстония) 4:3

Голы: Пингель 72, Пингель 76, Самуэльсен 107, Агнарссон 113 - Ойгус 52, Элхи 80, Куадио 101

"Серветт" (Швейцария) - "Ружемберок" (Словакия) 3:0

Голы: Стеванович 54, Менди 77, Антунеш 86

"Стяуа" Бухарест (Румыния) - "Ширак" Гюмри (Армения) 3:0

Голы: Олару 34, Тенасе 65, Бузюк 83

"Абердин" (Шотландия) - НСИ Рунавик (Фарерские острова) 6:0

Голы: Фергюсон 37, Мейн 43, Хеджес 50, Хеджес 58, Хэйс 63, Хеджес 87 (пен.)

"Мозервел" (Шотландия) - "Гленторан" (Северная Ирландия) 5:1

Голы: Ланг 58, О'Доннелл 72, Полворт 75, Уотт 78, Лонг 87 - Макдейд 90

Украинский голкипер Даниил Кучер не помог латвийскому РФС пройти "Партизан". Но нужно отдать должное прибалтам: явный фаворит выиграл всего в один гол, да и тот затолкали с пенальти.

"Лех" Познань (Польша) - "Валмиера" (Латвия) 3:0

Голы: Исхак 59, Исхак 78, Шимчак 88

"Партизан" (Сербия) - РФС (Латвия) 1:0

Гол: Натхто 52 (пен.)

Украинский кипер Александр Надь вновь был в запасе "Гонведа". Венгры свою игру выиграли, но лишь в дополнительное время.

Ещё в двух поздних встречах дня была серия пенальти. Североирландцы реализовали "пять из пяти" и прошли словенцев, а ирландцы били с точки точнее финнов. Примечательно, что в последнем случае три игрока из каждой команды по два раза подходили к 11-метровой.

"Марибор" (Словения) - "Колрейн" (Северная Ирландия) 1:1 (пен 4:5)

Голы: Ванцаш 66 - Маклофлин 62

"Гонвед" (Венгрия) - "Интер" Турку (Финляндия) 2:1

Голы: Траоре 90, Хамалайнен 105 (авт.) - Лилиу 90+1