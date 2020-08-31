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Бруну Гама и немецкий тренер. 11 фактов об Арисе, сопернике Колоса в Лиге Европы
Колос дебютирует в еврокубках в матче против трехкратного чемпиона Греции
“Колос” дебютирует в еврокубках 17 сентября. Украинская команда отправится в Грецию, где сыграет во втором квалификационном раунде с “Арисом”.
- “Арис” старше “Колоса” на 98 лет. Клуб из города Салоники был основан в 1914 году и трижды в своей истории становился чемпионом Греции, последний раз в 1946 году. “Арис” выиграл Кубок Греции всего один раз (1970), и еще в восьми случаях уступал в финале.
- В еврокубках “желто-черные” участвовали 18 раз, не добиваясь больших успехов. Наиболее удачной была кампания 2010/11, когда “Арис” вышел из группы Лиги Европы в которой помимо него были “Атлетико”, “Байер” и “Русенборг”, но уступил на стадии 1/16 “Манчестер Сити” (0:0, 0:3).
- Самый принципиальный соперник “Ариса” – это “ПАОК”. Их противостояние называется “Дерби Салоников”, “Дерби Македонии” или “Дерби Северной Греции”. Домашний стадион “Ариса” “Клеанстис Викелидис” находится всего в расстоянии в полтора километра от арены “ПАОКа” “Тумбы”. В личных встречах преимущество у “ПАОКа” – 52 победы против 37 у “Ариса”. Еще 49 матчей закончились вничью.
- Во второй квалификационный раунд Лиги Европы “Арис” пробился заняв пятое место в чемпионате Греции. Всего в 36 матчах чемпионата “желто-черные” набрали 42 очка – десять побед, 12 ничьих, 14 поражений. Разница мячей – 48:51. “Арис” уступил “Олимпиакосу”, который выиграл чемпионат, 49 очков. Расстояние от второго “ПАОКа” – 31 очко.
- Лучший игрок “Ариса” в сезоне 2019/2020 по мнению болельщиков – атакующий полузащитник Иоаннис Фетфацидис. Фетфацидис – уроженец города Драма из греческой области Македония. В сезоне 19/20 он отдал 11 ассистов и забил пять голов во всех турнирах, действуя на позиции правого вингера. Фетфацидис регулярно вызывается в сборную Греции, но является игроком ротации.
- Помимо Фетфацидиса, на международном уровне выступает и центрбек Линдсе Роз. Роз родился во Франции, и до перехода в “Арис” играл исключительно во французских клубах, но в качестве сборника он выступает за национальную команду Маврикия.
- Лучший бомбардир “Ариса” в прошлом сезоне – всем нам известный португалец Бруну Гама, игравший ранее в “Днепре”. 32-летний Гама присоединился к “Арису” два года в качестве свободного агента, покинув перед этим испанский клуб “Алькоркон”. В сезоне 19/20 Гама забил за “Арис” 13 голов, из них восемь в чемпионате Греции.
- Едва не пересекся с украинской командой еще один бывший игрок УПЛ. До июля за “Арис” выступал нигерийский форвард Браун Идейе, известный по играм за киевское “Динамо”. В новом сезоне Идейе будет играть за турецкий “Гезтепе”.
- Средний возраст основного состава “Ариса” – 27.36 лет. Средняя стоимость футболиста, согласно transfermarkt – 508000 евро. Общая стоимость состава 11.18 млн. Для сравнения, показатели “Колоса” – 25.79 лет, 229000 евро и 6.43 млн евро.
- За “Арис” выступают представители 12 национальностей (всего 16 легионеров). Помимо греков, больше всего испанцев и аргентинцев – по трое. Управляет интернациональной командой “Ариса” 54-летний немецкий тренер Михаэль Эннинг. В Германии он работал в “Нюрнберге”, “Гамбурге” и “Магдебурге”, а главным тренером “Ариса” был назначен в октябре 2019 года. Эннинг руководил 36 матчами “Ариса” во всех турнирах. Его показатели – 12 побед, 12 ничьих и 12 поражений.
- Для “Ариса” матч с “Колосом” станет вторым в сезоне. Старт чемпионат Греции запланирован на 12 сентября.
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DioGreek (Thessaloniki)
31.08.2020 в 16:54
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