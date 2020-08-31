Кривошеенко: У Колоса в ЛЕ серьезные намерения. Чего стоит подписание Селезнева

Бывший игрок "Колоса" Иван Кривошеенко прокомментировал жеребьевку 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, где команда Костышина встретится с греческим "Арисом".

"Греческий футбол находится на хорошем уровне. Команда "Арис" не раз учувствовала в еврокубках, поэтому у них опыта в таких матчах больше, и к тому же принимают ковалевцев дома, правда матч пройдет без зрителей. А как умеют болеть и давить на приезжие команды местные тифози, мы знаем.

"Колос" только дебютирует. Команда под Лигу Европы неплохо укрепляется. Чего стоит для этих целей подписание Селезнева. Этой покупкой видны серьезные намерения – попадание в групповой раунд. Понятно, что греки считаются фаворитами противостояния, но я бы не сбрасывал со счетов шансов на преодоления этого барьера команды Костышина. В любой ситуации есть надежда. Желаем "Колосу" вкусить радость победы в таком ранге", - сказал Кривошеенко.

Напомним, что данный этап противостояния состоит из одного матча, который состоится в Греции 17 сентября.