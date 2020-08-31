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Кривошеенко: У Колоса в ЛЕ серьезные намерения. Чего стоит подписание Селезнева

Лига Европы
(1 голосов)

Есть надежда, что команда Костышина пройдет Арис

Кривошеенко: У Колоса в ЛЕ серьезные намерения. Чего стоит подписание Селезнева
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок "Колоса" Иван Кривошеенко прокомментировал жеребьевку 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, где команда Костышина встретится с греческим "Арисом".

"Греческий футбол находится на хорошем уровне. Команда "Арис" не раз учувствовала в еврокубках, поэтому у них опыта в таких матчах больше, и к тому же принимают ковалевцев дома, правда матч пройдет без зрителей. А как умеют болеть и давить на приезжие команды местные тифози, мы знаем.

"Колос" только дебютирует. Команда под Лигу Европы неплохо укрепляется. Чего стоит для этих целей подписание Селезнева. Этой покупкой видны серьезные намерения – попадание в групповой раунд. Понятно, что греки считаются фаворитами противостояния, но я бы не сбрасывал со счетов шансов на преодоления этого барьера команды Костышина. В любой ситуации есть надежда. Желаем "Колосу" вкусить радость победы в таком ранге", - сказал Кривошеенко.

Напомним, что данный этап противостояния состоит из одного матча, который состоится в Греции 17 сентября.

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В статье: Иван Кривошеенко Арис (Греция) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (2)
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Maksrovnii (Днепр)
31.08.2020 в 18:44
Да Жека это серьезный пацан
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Инспектор ( )
31.08.2020 в 18:34
По Селезневу. Агрофирма солидная, прокормит. Только потом продавать будет нечего.
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