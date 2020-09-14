Селезнев залечил травму и летит с Колосом в Грецию

Новичок "Колоса" Евгений Селезнев не сыграл в недавнем матче УПЛ с "Львовом" (4:0) из-за травмы, которую он получил на тренировке.

Впрочем, повреждение форварда оказалось несерьёзным, и футболист уже вернулся к тренировкам в общей группе, о чем рассказал главный тренер "Колоса" Руслан Костышин.

"Повреждение оказалось несерьезным и Селезнев уже занимался по полной программе. В среду в составе делегации "Колоса" он отправится в Грецию, где нам придется выяснять отношения с "Арисом" в Лиге Европы.

Дебютирует ли Селезнев в "Колосе" в Салониках? Очень многое будет зависеть от его степени готовности. Мы на Селезнева рассчитываем, да и не хочется больше рисковать его здоровьем и оставлять одного в Киеве (улыбается)", - сказал Костышин.

Напомним, что матч Лиги Европы "Арис" – "Колос" состоится в четверг 17 сентября.