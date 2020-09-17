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Быстро потеряли преимущество. Арис сравнял счет в игре против Колоса

Лига Европы
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А потом снова вышли вперед

Быстро потеряли преимущество. Арис сравнял счет в игре против Колоса
UA-Футбол
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Сегодня "Колос" дебютирует в еврокубках. Первым их соперником стал греческий "Арис".

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Сумев первыми открыть счет "Колос" после все таки пропустил. Автором гола у греческой команды стал Гама.

Отметим, что за онлайн-трансляцией матча вы можете следить на нашем сайте.

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В статье: Колос (Ковалевка) Арис (Салоники)
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