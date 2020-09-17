Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В следующем раунде ЛЕ Колос в Хорватии сыграет с Риекой
Стадия будет состоять из одного матча
Ковалевский "Колос" во 2-м раунде квалификации Лиги Европы на выезде
Теперь в 3-м раунде квалифайна подопечных Костышина ждет хорватская "Риека", которая начинает свой путь с этого раунда турнира.
Поединок третьего раунда квалификации Лиги Европы пройдет 24 сентября. Стадия будет состоять из одного матча и пройдет в Хорватии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Хиденг (Днепр)
18.09.2020 в 00:19
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...