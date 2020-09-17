В следующем раунде ЛЕ Колос в Хорватии сыграет с Риекой

Ковалевский "Колос" во 2-м раунде квалификации Лиги Европы на выезде обыграл греческий "Арис" (2:1) и пробился в следующий раунд турнира.

Теперь в 3-м раунде квалифайна подопечных Костышина ждет хорватская "Риека", которая начинает свой путь с этого раунда турнира.

Поединок третьего раунда квалификации Лиги Европы пройдет 24 сентября. Стадия будет состоять из одного матча и пройдет в Хорватии.