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В следующем раунде ЛЕ Колос в Хорватии сыграет с Риекой

Лига Европы
(4 голосов)

Стадия будет состоять из одного матча

В следующем раунде ЛЕ Колос в Хорватии сыграет с Риекой
Новина українською

Ковалевский "Колос" во 2-м раунде квалификации Лиги Европы на выезде обыграл греческий "Арис" (2:1) и пробился в следующий раунд турнира.

Теперь в 3-м раунде квалифайна подопечных Костышина ждет хорватская "Риека", которая начинает свой путь с этого раунда турнира.

Поединок третьего раунда квалификации Лиги Европы пройдет 24 сентября. Стадия будет состоять из одного матча и пройдет в Хорватии.

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В статье: Риека Колос (Ковалевка)
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(4 голосов)
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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
18.09.2020 в 00:19
"Стадия будет состоять из одного матча и пройдет в Хорватии." Вот как-то совсем неправильно...
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