Костышин: Мы не чувствуем давления. Игра с Риекой покажет, чего мы стоим

Главный тренер " Колоса " Руслан Костышин поделился своими ожиданиями перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против хорватской "Риеки".

- Наши ожидания - будет очень тяжелый матч. "Риека" очень сильная команда, занявшая третье место в прошлом сезоне и выиграла Кубок своей страны. Сравнить "Арис" и "Риеку"? Это совсем другие чемпионаты, но я считаю, что греческий чемпионат сильнее, чем хорватский. Однако, я еще раз подчеркиваю, что "Риека" - это бронзовые призеры, обладатели Кубка. Поэтому, я думаю, что командная игра у "Риеки" наверняка лучше, чем у "Ариса". У греческой команды индивидуально сильные футболисты, а "Риека" сильна командой.

- Мы не чувствуем какого-то давления, я не думаю, что мы завтра будем сильно переживать. Игра покажет, чего мы стоим. Мы должны быть спокойными.

- У меня хороший подбор футболистов, поэтому меняя состав на игру во Львове, я не боялся за результат, ведь если посмотреть, многие в прошлом сезоне играли в основном составе. Физическое состояние, я думаю, у нас очень хорошее. Но все покажет игра, и тогда мы поймем, какое у нас сейчас физическое состояние.

- У нас не было большой нагрузки после матча чемпионата Украины против "Руха", у нас были восстановительные тренировки. Я думаю, что три дня достаточно, чтобы футболисты восстановились после матча чемпионата страны. Если бы два дня, то это трудно, а так три дня достаточно, чтобы привести себя в порядок и хорошо выглядеть в следующей игре.