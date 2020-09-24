Роман Санжар: Трансфер Филиппова - это мотивация для других футболистов Десны

Экс-тренер "Олимпика" и "Карпат" Роман Санжар оценил шансы "Десны" и "Колоса" в матчах 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга" и хорватской "Риеки".

- Для "Десны" будет сложный матч, ибо у них непростой соперник - представитель Бундеслиги. Уровень немецкого чемпионата очень высок, один из лучших в Европе, - берет слово Роман Санжар

- Накануне дебюта в Лиге Европы "Десна" рассталась с очень значимым игроком для команды - нападающим Филипповым. Это был наконечник атаки, он мог создавать и реализовывать моменты. Черниговцы уменьшили свой атакующий потенциал?

- Да, Александр был лидером команды, он провел хороший сезон, своей игрой привлек внимание зарубежных клубов. С одной стороны, это потеря, но с другой это будет мотивацией для остальных футболистов. Он перешел на другой уровень, в хороший чемпионат и это послужит стимулом для остальных ребят, для тех, кто не ограничивается карьерой в Украине, у кого планы прогрессировать и развиваться дальше. У "Десны" имеются футболисты, у которых есть потенциал раскрыться - те же Тотовицкий и Хлебас. Они талантливы и достойные игроки, и уход Филиппова хорошая возможность проявить себя. Есть Гуцуляк, также еще не до конца раскрывший свои лучшие качества. Это мы видели, когда он выступал за "Карпаты". Сейчас у Рябоконя есть выбор, и это очень ценно, что у него в наличии не 11 игроков, а равноценных 18.

- Мы видели игру "Вольфсбурга" против "Шахтера" - немцы выглядели слабенькой командой. "Горняки" их легко обыграли 3:0. Да, и "Александрия" играла на равных с тем же "Вольфсбурогом" в групповом этапе Лиги Европы. Так может у "Десны" есть шанс?

- Но когда это было? Более двух месяцев назад. Это был "Шахтер" и можно сказать это две разные истории. При всем уважении к "Десне", она уступает в классе "Шахтеру", поэтому ей будет труднее. Но, тем не менее, и, несмотря на то, что черниговцы играют на выезде, они будут мотивированными. Это их первый еврокубковый опыт. Сверхмотивация может быть их большим плюсом. Все возможно! Самое главное подготовиться психологически к поединку, не перегореть, вкатиться в игру, и не пропустить быстрый гол. Тогда почувствуют уверенность. Для меня шансы команд 50 на 50.

- У "Колоса" на один матч в Лиге Европы больше, чем у "Десны". Но какую игру записали в историю клуба! Теперь на пути "Риека".

Да, ребята почувствовали этот опыт, и победили хорошую команду, при этом показав добротный футбол. На счет шансов против "Риеки"? Для того чтобы оценивать их, нужно знать и видеть соперника. Не зная и не видя хорватов трудно рассуждать. Естественно, если сыграют также как и в Греции, то можно наедятся на успех. В чем сила команды "Колоса"? В коллективе, где царит прекрасная атмосфера, заряженность на победу, бойцовские качества, и в хорошей физической подготовке, что является базовой основой, позволяющая вести борьбу на протяжении всего матча. "Колос" опять играет на выезде, и как показал поединок в Греции, это не стало препятствием на его пути. Осталось сделать решающий шаг! В этой паре также оцениваю шансы как 50 на 50. Оба матча будут сложными, тут даже не нужно быть сильным специалистом. Но шансы есть как у черниговцев, так и у коваливцев.