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Костышин подытожил дебютное выступление Колоса в Лиге Европы
После вылета
Главный тренер "
Для нас это первый еврокубковый опыт. Мы переиграли "Арис", мы достойно выглядели с "Риекой". Просто эпизоды решили игру. Но для нашей молодой команды это очень дорогого стоит. Я могу только поблагодарить моих футболистов, моих ребят за те счастливые моменты, которые мы переживали вместе в Лиге Европы.
Сейчас мы переключаемся на внутренний чемпионат, потом на Кубок Украины, и я могу только поддержать ребят, несмотря на их ошибки. Поэтому команда «Колос» движется дальше.