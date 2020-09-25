Костышин подытожил дебютное выступление Колоса в Лиге Европы

Главный тренер " Колоса " Руслан Костышин после поражения от хорватской "Риеки" прокомментировал выступление ковалевской команды в Лиге Европы.

Для нас это первый еврокубковый опыт. Мы переиграли "Арис", мы достойно выглядели с "Риекой". Просто эпизоды решили игру. Но для нашей молодой команды это очень дорогого стоит. Я могу только поблагодарить моих футболистов, моих ребят за те счастливые моменты, которые мы переживали вместе в Лиге Европы.