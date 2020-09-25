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Костышин подытожил дебютное выступление Колоса в Лиге Европы

Лига Европы
(3 голосов)

После вылета

Костышин подытожил дебютное выступление Колоса в Лиге Европы
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин после поражения от хорватской "Риеки" прокомментировал выступление ковалевской команды в Лиге Европы.

Для нас это первый еврокубковый опыт. Мы переиграли "Арис", мы достойно выглядели с "Риекой". Просто эпизоды решили игру. Но для нашей молодой команды это очень дорогого стоит. Я могу только поблагодарить моих футболистов, моих ребят за те счастливые моменты, которые мы переживали вместе в Лиге Европы.

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Сейчас мы переключаемся на внутренний чемпионат, потом на Кубок Украины, и я могу только поддержать ребят, несмотря на их ошибки. Поэтому команда «Колос» движется дальше.

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В статье: Риека Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос

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Комментарии (3)
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Металлист Харьков
25.09.2020 в 12:48
Уберите Селезнёва и никогда его не ставьте !
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0
-1
royalstas (Вінниця)
25.09.2020 в 12:16
Вперше за довгий час не соромно за 5ту команду чемпіонату (навіть шосту). Видно що чемпіонат відбився від дна і починає рости і наберати дуже радий цьому. Колос і Десна(все таки не потрібно продавати лідерів поки не закінчилась кваліфікація ібо не має чого тоді прагнути попасти в неї) зіграли достойно десь навіть краще суперника виглядали не вистачило і там і там дещиці (можливо того самого досвіду).
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+1
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
25.09.2020 в 13:10
Достойно... Але не вистачило сильних футболістів та майстерності. Якщо програли слабій хорватській команді, то у кого могли б виграти - у команд Андорри чи Молдови?
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0
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