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Пятенко: Игра Риека - Колос была до забитого гола, но царь не реализовал свой супершанс

Лига Европы
(1 голосов)

Селезнев мог стать героем матча

Пятенко: Игра Риека - Колос была до забитого гола, но царь не реализовал свой супершанс
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Украинский тренер Владимир Пятенко в эфире ТК Футбол подвел итог поражению "Колоса" от "Риеки" (0:2) в квалификации Лиги Европы.

"В первые 10 минут "Риека" была очень агрессивная, и к чести "Колоса" они выдержали натиск.

Игра была до забитого гола. К сожалению, "царь" не реализовал супершанс", - сказал Пятенко.

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В статье: Владимир Пятенко Риека Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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K-Spirit (Киев)
25.09.2020 в 18:08
Войско взбунтовалось! Говорят, царь - ненастоящий!
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K-Spirit (Киев)
25.09.2020 в 18:06
Женьку — на царство?! Так он, лукавый, презлым заплатил за предобрейшее?!
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0
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Dandelion79
25.09.2020 в 17:28
не для захиту Селі, а просто цікаво - на що всі надіялись, коли єдиний момент мав Селезезньов на ВІСІМДЕСЯТ ДЕВ'ЯТІЙ хвилині?
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+1
-1
Vantala (Kharkiv)
25.09.2020 в 17:23
Какой "сцарь"? Кормилец, тунец - это более соответствует его уровню и уже давно.
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+2
-2
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ПетроФ (Луцьк)
25.09.2020 в 17:02
кормільця тільки і брали щоб щось забив в ЄК, і тим більше в такій ситуації. Поїде назад на туречинну.
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+3
-1
Nikola1986 (Dnipro)
25.09.2020 в 16:54
Пора Царю на отдых
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+2
0


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