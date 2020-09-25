Пятенко: Игра Риека - Колос была до забитого гола, но царь не реализовал свой супершанс

Украинский тренер Владимир Пятенко в эфире ТК Футбол подвел итог поражению "Колоса" от "Риеки" (0:2) в квалификации Лиги Европы.

"В первые 10 минут "Риека" была очень агрессивная, и к чести "Колоса" они выдержали натиск.

Игра была до забитого гола. К сожалению, "царь" не реализовал супершанс", - сказал Пятенко.