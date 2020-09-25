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Пятенко: Игра Риека - Колос была до забитого гола, но царь не реализовал свой супершанс
Селезнев мог стать героем матча
Украинский тренер Владимир Пятенко в эфире ТК Футбол подвел итог
"В первые 10 минут "Риека" была очень агрессивная, и к чести "Колоса" они выдержали натиск.
Игра была до забитого гола. К сожалению, "царь" не реализовал супершанс", - сказал Пятенко.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (6)
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K-Spirit (Киев)
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K-Spirit (Киев)
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Dandelion79
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Nikola1986 (Dnipro)
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