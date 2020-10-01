Лига Европы. Хачериди и Петряк вылетели, курьез в Копенгагене, семь голов от Тоттенхэма

Евгений Хачериди провел все 90 минут в матче против болгарского “Лудогорца” и стал одним из виновником вылета “Динамо” Брест из еврокубков. Украинский бек очень вальяжно защищался при быстрых контратаках соперника и именно через него прошли две голевые передачи “Лудогорца” в последней двадцатиминутке матча. Александр Нойок провел всю игру в запасе.

Вылетел из Лиги Европы и Иван Петряк со своей венгерской командой “МОЛ Фехервар”. Экс-игрок “Шахтера” провел 63 минут в матче против бельгийского “Стандарда” и не отметился голевыми действиями. “Стандард” дожал венгров в конце матча благодаря двум пенальти.

“Селтик” смог забить всего лишь один гол “Сараево”. Единственный мяч положил лидер команды Одсонн Эдуар. С таким же счетом закончилась и игра “Копенгагена” с обидчиком “Колоса” “Риекой”. В этом матче был забит один из самых курьезных голов за последнее время. Столкновение двух игроков “Копенгагена” позволило Андрияшевичу выскочить на ворота датчан, и ударить в перекладину, но от гола хозяевам уйти не удалось – мяч срикошетил в защитника Анкерсена и влетел в ворота .

“Клаксвику” не удалось стать первым в истории участником группы еврокубков от Фарерских островов – дальше прошел ирландский “Дандолк”. Неожиданно потеряла одну команду “Швейцария”. “Базель”, еще недавно игравший в четвертьфинале ЛЕ против “Шахтера”, уступил на своем поле софийскому ЦСКА. Остался “Янг Бойз”, разгромивший дома “Тирану”.

Помимо Швейцарии, одну команда потеряла Турция. “Галатасарай” с Фалькао, Беланда и Бабелом уступил “Рейнджерсу” Стивена Джеррарда. Вышел в групповой раунд и австрийский “ЛАСК”, нашумевший в еврокубках в прошлом году. Третья команда Австрии неожиданно справилась со “Спортингом” в гостях (4:1).

Порезвился и “Тоттенхэм”. Семь голов в ворота “Маккаби” Хайфа, Кейн сделал хет-трик, дубль Ло Чельсо, забил свой гол и Деле Алли, которого долго отправляли в трансфер в ПСЖ.

Лига Европы, четвертый квалификационный раунд

“Динамо” Брест, Беларусь – “Лудогорец” Разград, Болгария 0:2

Голы: Ману 73, Марин 79

“Копенгаген” Дания – “Риека” Хорватия 0:1

Гол: Анкерсен 20 (авт.)

“Сараево” Босния и Герцеговина – “Селтик” Шотландия 0:1

Гол: Эдуар 70

“Легия” Варшава, Польша – “Карабах” Агдам, Азербайджан 0:3

Голы: Андраде 50, Зубир 62, Озобич 70

“Стандард” Бельгия – “МОЛ Фехервар” Венгрия 3:1

Голы: Гавори 51, Амаллах 71 (пен.), Амаллах 85 (пен.) – Николич 10

“Дандолк” Ирландия – “Клаксвик” Фарерские острова 3:1

Голы: Мюррей 33, Клири 48, Келли 79 – Мидтскоген 66

“Базель” Швейцария – “ЦСКА” София, Болгария 1:3

Голы: Кабрал 54 (пен.) – Родригеш 72, Родригеш 88, Ахмедов 90+7

“Янг Бойз” Швейцария – “Тирана” Албания 3:0

Голы: Фасснхат 42, Нсаме 52, Нсаме 64

“АЕК” Афины, Греция – “Вольфсбург” Германия 2:1

Голы: Симоеш 64, Ансарифард 90+4 – Мехмеди 45+1

“Рейнджерс” Шотландия – “Галатасарай” Турция 2:1

Голы: Арфилд 52, Тавернье 59 – Маркао 87

“Спортинг” Лиссабон, Португалия – “ЛАСК” Австрия 1:4

Голы: Томаш 42 – Тронер 14, Рагуж 58, Михорль 65, Грубер 67

Удаление: Коатес 63 (“Спортиинг”)

“Тоттенхэм” Англия – “Маккаби” Хайфа, Израиль 7:2

Голы: Кейн 2, Моура 20, Ло Чельсо 36, Ло Чельсо 39, Кейн 56 (пен.), Кейн 74, Деле Алли 90+1 (пен.) – Чери 17, Рукавица 52 (пен.)