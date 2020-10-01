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Лига Европы. Хачериди и Петряк вылетели, курьез в Копенгагене, семь голов от Тоттенхэма

Лига Европы
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В группу вышли Селтик, Карабах, Риека

Лига Европы. Хачериди и Петряк вылетели, курьез в Копенгагене, семь голов от Тоттенхэма
Борис Сорокін Автор UA-Футбол

Евгений Хачериди провел все 90 минут в матче против болгарского “Лудогорца” и стал одним из виновником вылета “Динамо” Брест из еврокубков. Украинский бек очень вальяжно защищался при быстрых контратаках соперника и именно через него прошли две голевые передачи “Лудогорца” в последней двадцатиминутке матча. Александр Нойок провел всю игру в запасе.

Вылетел из Лиги Европы и Иван Петряк со своей венгерской командой “МОЛ Фехервар”. Экс-игрок “Шахтера” провел 63 минут в матче против бельгийского “Стандарда” и не отметился голевыми действиями. “Стандард” дожал венгров в конце матча благодаря двум пенальти.

“Селтик” смог забить всего лишь один гол “Сараево”. Единственный мяч положил лидер команды Одсонн Эдуар. С таким же счетом закончилась и игра “Копенгагена” с обидчиком “Колоса” “Риекой”. В этом матче был забит один из самых курьезных голов за последнее время. Столкновение двух игроков “Копенгагена” позволило Андрияшевичу выскочить на ворота датчан, и ударить в перекладину, но от гола хозяевам уйти не удалось – мяч срикошетил в защитника Анкерсена и влетел в ворота.

“Клаксвику” не удалось стать первым в истории участником группы еврокубков от Фарерских островов – дальше прошел ирландский “Дандолк”. Неожиданно потеряла одну команду “Швейцария”. “Базель”, еще недавно игравший в четвертьфинале ЛЕ против “Шахтера”, уступил на своем поле софийскому ЦСКА. Остался “Янг Бойз”, разгромивший дома “Тирану”.

Помимо Швейцарии, одну команда потеряла Турция. “Галатасарай” с Фалькао, Беланда и Бабелом уступил “Рейнджерсу” Стивена Джеррарда. Вышел в групповой раунд и австрийский “ЛАСК”, нашумевший в еврокубках в прошлом году. Третья команда Австрии неожиданно справилась со “Спортингом” в гостях (4:1).

Порезвился и “Тоттенхэм”. Семь голов в ворота “Маккаби” Хайфа, Кейн сделал хет-трик, дубль Ло Чельсо, забил свой гол и Деле Алли, которого долго отправляли в трансфер в ПСЖ.

Лига Европы, четвертый квалификационный раунд

“Динамо” Брест, Беларусь – “Лудогорец” Разград, Болгария 0:2

Голы: Ману 73, Марин 79

“Копенгаген” Дания – “Риека” Хорватия 0:1

Гол: Анкерсен 20 (авт.)

“Сараево” Босния и Герцеговина – “Селтик” Шотландия 0:1

Гол: Эдуар 70

“Легия” Варшава, Польша – “Карабах” Агдам, Азербайджан 0:3

Голы: Андраде 50, Зубир 62, Озобич 70

“Стандард” Бельгия – “МОЛ Фехервар” Венгрия 3:1

Голы: Гавори 51, Амаллах 71 (пен.), Амаллах 85 (пен.) – Николич 10

“Дандолк” Ирландия – “Клаксвик” Фарерские острова 3:1

Голы: Мюррей 33, Клири 48, Келли 79 – Мидтскоген 66

“Базель” Швейцария – “ЦСКА” София, Болгария 1:3

Голы: Кабрал 54 (пен.) – Родригеш 72, Родригеш 88, Ахмедов 90+7

“Янг Бойз” Швейцария – “Тирана” Албания 3:0

Голы: Фасснхат 42, Нсаме 52, Нсаме 64

“АЕК” Афины, Греция – “Вольфсбург” Германия 2:1

Голы: Симоеш 64, Ансарифард 90+4 – Мехмеди 45+1

“Рейнджерс” Шотландия – “Галатасарай” Турция 2:1

Голы: Арфилд 52, Тавернье 59 – Маркао 87

“Спортинг” Лиссабон, Португалия – “ЛАСК” Австрия 1:4

Голы: Томаш 42 – Тронер 14, Рагуж 58, Михорль 65, Грубер 67

Удаление: Коатес 63 (“Спортиинг”)

“Тоттенхэм” Англия – “Маккаби” Хайфа, Израиль 7:2

Голы: Кейн 2, Моура 20, Ло Чельсо 36, Ло Чельсо 39, Кейн 56 (пен.), Кейн 74, Деле Алли 90+1 (пен.) – Чери 17, Рукавица 52 (пен.)

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В статье: Евгений Хачериди Иван Петряк Копенгаген Спортинг (Лиссабон) Жозе Моуриньо Вольфсбург (Вольфсбург) Рейнджерс (Глазго) АЕК (Афины) Лига Европы Базель ЦСКА (София) Янг Бойз (Берн) Маккаби (Хайфа) Легия (Варшава) Селтик (Глазго) Галатасарай (Стамбул) Тоттенхэм (Лондон) Лудогорец (Разград) Карабах (Агдам) Динамо (Брест) Риека Тоттенхэм (Англия) Милан (Италия) ФК Сараево Стандард (Бельгия) ЛАСК МОЛ Фехервар
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