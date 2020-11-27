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Фармацевты одной ногой в плей-офф. Байер - Хапоэль 4:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Без особого сопротивления

Фармацевты одной ногой в плей-офф. Байер - Хапоэль 4:1. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Европы, в котором "Байер" принимал "Хапоэль". Хозяева добыли уверенную победу.

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В ворота "Хапоэля" влетело сразу четыре гола, а лучшим игроком матча был признан Леон Бэйли. Теперь у "Байера" девять очков, они делят первое место в группе с "Славией" и практически обеспечили себе выход в 1/16 финала.

"Байер" – "Хапоэль" 4:1
Голы: Шик 29, Бэйли 48, Демирбай 76, Аларио 80 – Итамар 58

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В статье: Байер (Леверкузен) Хапоэль (Беэр-Шева)
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