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Фармацевты одной ногой в плей-офф. Байер - Хапоэль 4:1. Видео голов и обзор матча
Без особого сопротивления
Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Европы, в котором "Байер" принимал "Хапоэль". Хозяева добыли уверенную победу.
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В ворота "Хапоэля" влетело сразу четыре гола, а лучшим игроком матча был признан Леон Бэйли. Теперь у "Байера" девять очков, они делят первое место в группе с "Славией" и практически обеспечили себе выход в 1/16 финала.
"Байер" – "Хапоэль" 4:1
Голы: Шик 29, Бэйли 48, Демирбай 76, Аларио 80 – Итамар 58
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