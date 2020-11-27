Фармацевты одной ногой в плей-офф. Байер - Хапоэль 4:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Европы, в котором "Байер" принимал "Хапоэль". Хозяева добыли уверенную победу.

В ворота "Хапоэля" влетело сразу четыре гола, а лучшим игроком матча был признан Леон Бэйли. Теперь у "Байера" девять очков, они делят первое место в группе с "Славией" и практически обеспечили себе выход в 1/16 финала.

"Байер" – "Хапоэль" 4:1

Голы: Шик 29, Бэйли 48, Демирбай 76, Аларио 80 – Итамар 58