Солидная серия. Шахтер девятый раз подряд вышел в евровесну

Добыв в шестом туре группового этапа ЛЧ ничью с "Интером" (0:0), "Шахтер" с восемью очками занял третье место в квартете. А оно дало право квалифицироваться в плей-офф Лиги Европы.

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Вперед себя "горняки" пропустили "Реал" и "Боруссию" (Менхенгладбах), но оставили за спиной "Интер". Интересно, что испанцам и итальянцам дончане в этой группе не проиграли ни разу. Но дважды проиграли немцам.

Таким образом, "Шахтер" в девятый раз подряд будет играть в еврокубковой весне. Началась серия в сезоне 2012/13. С тех пор было три выхода в плей-офф Лиги чемпионов и шесть выходов – в плей-офф Лиги Европы. Четыре последних сезона (включая текущий) "Шахтер" выходит именно в Лигу Европы.

Напомним, что вчера в 1/16-ю финалу ЛЕ вышло "Динамо". Таким образом, Украина весной будет представлена ​​в еврокубках двумя командами.