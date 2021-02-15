Бельгийские СМИ не исключают возможности переноса матча Динамо - Брюгге

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге" может не состояться из-за сильных морозов, которые ожидаются в Киеве. Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

Согласно правилу, которое прописано в регламенте УЕФА, одна из команд имеет право отказаться от проведения матча, если температура воздуха упадет ниже -15. Пока не известно, воспользуется этим пунктом "Брюгге", но, как указывают бельгийские СМИ, отвергать такую возможность не стоит.

Матч "Динамо" - "Брюгге" запланирован на четверг, 18 февраля.

Напомним, что вчера, 14 февраля, "Брюгге" не смог провести матч против "Шарлеруа" на их стадионе. Встреча была перенесена на неопределенный срок из-за неудовлетворительного состояния газона.