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Бельгийские СМИ не исключают возможности переноса матча Динамо - Брюгге

Лига Европы
(1 голосов)

Поединок под угрозой срыва

Бельгийские СМИ не исключают возможности переноса матча Динамо - Брюгге

Новина українською

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге" может не состояться из-за сильных морозов, которые ожидаются в Киеве. Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

Согласно правилу, которое прописано в регламенте УЕФА, одна из команд имеет право отказаться от проведения матча, если температура воздуха упадет ниже -15. Пока не известно, воспользуется этим пунктом "Брюгге", но, как указывают бельгийские СМИ, отвергать такую возможность не стоит.

Матч "Динамо" - "Брюгге" запланирован на четверг, 18 февраля.

Напомним, что вчера, 14 февраля, "Брюгге" не смог провести матч против "Шарлеруа" на их стадионе. Встреча была перенесена на неопределенный срок из-за неудовлетворительного состояния газона.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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Источник:
Footballhub

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Комментарии (3)
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Cannabis Sativa (Луцк)
15.02.2021 в 11:28
Какой перенос? В Европе так не принято. В таких случаях при понятых документируется, что температура в момент измерения была выше -15° и гостям засчитывается техническое поражение
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Cannabis Sativa (Луцк)
15.02.2021 в 11:29
Даже если они прибыли в Киев и были готовы играть. Учитесь у швейцарцев
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0
0
magnum power (БОМЖ)
15.02.2021 в 11:22
якщо лікар з Люцерна управляє футбольними матчами, чому б не спробувати бельгійським ЗМІ)).
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