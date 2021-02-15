Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бельгийские СМИ не исключают возможности переноса матча Динамо - Брюгге
Поединок под угрозой срыва
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге" может не состояться из-за сильных морозов, которые ожидаются в Киеве. Об этом сообщает Het Nieuwsblad.
Согласно правилу, которое прописано в регламенте УЕФА, одна из команд имеет право отказаться от проведения матча, если температура воздуха упадет ниже -15. Пока не известно, воспользуется этим пунктом "Брюгге", но, как указывают бельгийские СМИ, отвергать такую возможность не стоит.
Матч "Динамо" - "Брюгге" запланирован на четверг, 18 февраля.
Extreme vrieskou in Oekraïne: 'Dinamo Kiev-Club Brugge gaat mogelijk niet door' https://t.co/e5FJMqysTb pic.twitter.com/QzpQ2Am3Un— Voetbal24.be (@voetbal24be) February 15, 2021
Напомним, что вчера, 14 февраля, "Брюгге" не смог провести матч против "Шарлеруа" на их стадионе. Встреча была перенесена на неопределенный срок из-за неудовлетворительного состояния газона.
Популярное сейчас
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Шабанов уже в Варшаве, потенциальные новички Волыни. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Ничья Шахтера, рывок Днепра-1, новый лидер Серии А. Главные новости за 14 февраля
- Лидер Брюгге: Планируем дойти до финала ЛЕ
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО