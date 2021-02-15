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Нещерет, Миколенко, Денис Попов и еще 8 игроков в заявке Динамо на ЛЕ по списку Б
Молодежь идет по списку Б
"Динамо" огласило официальную заявку на весеннюю часть
В нее вошли 11 человек:
Вратари: Нещерет, Моргун
Защитники: Скорко, Денис Попов, Миколенко, Забарный, Сирота, Вивчаренко
Полузащитник: Викентий Волошин
Нападающие: Ванат, Кирилл Попов
Ранее киевский клуб опубликовал
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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