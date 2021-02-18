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Забарный, Попов и Беседин выйдут в старте Динамо на Брюгге
Стартовые составы команд
Club Brugge
Стали известны стартовые составы команд на матч 1/16 финала
"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Беседин
Запасные : Бойко, Нещерет, Шепелев, Леднев, Андриевский, Караваев, Родригеш, Сидклей, Ванат, Сирота, Супряга, Дуэлунд
"Брюгге" : Миньоле – Клинтон, Коссуну, Мехеле, Рикка – Баланта, Вормер, Дирар – де Кателере, Окереке, Дост
Запасные : Хорват, Фофана, Баджи, ван дер Бремпт, де Кейпер, Фуакаля, Энгелс, Сервейс, ден Кейбус
Напомним, что поединок начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет
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