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Забарный, Попов и Беседин выйдут в старте Динамо на Брюгге

Лига Европы
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Забарный, Попов и Беседин выйдут в старте Динамо на Брюгге

Club Brugge

Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге".

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Беседин

Запасные : Бойко, Нещерет, Шепелев, Леднев, Андриевский, Караваев, Родригеш, Сидклей, Ванат, Сирота, Супряга, Дуэлунд

"Брюгге" : Миньоле – Клинтон, Коссуну, Мехеле, Рикка – Баланта, Вормер, Дирар – де Кателере, Окереке, Дост

Запасные : Хорват, Фофана, Баджи, ван дер Бремпт, де Кейпер, Фуакаля, Энгелс, Сервейс, ден Кейбус

Напомним, что поединок начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
18.02.2021 в 17:04
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