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На матче с Брюгге фанаты вывесили баннеры Lucescu - go away и Сцуркиси – позор Динамо. ФОТО
Конфликт продолжается
t.me/olegbarkov
Ультрас "Динамо" продолжают конфликтовать с руководством клуба из-за назначения главным тренером Мирчи Луческу.
Так, на домашнем матче 1.16 финала Лиги Европы против "Брюгге", который проходит со зрителями, фанаты вывесили баннери "Lucescu, go away" и "Сцуркиси – позор "Динамо".
Также фанаты скандировали речевки против румынского специалиста.
Напомним, что к 20-й минуте счет в матче не открыт, UA-Футбол ведет
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Комментарии (3)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
18.02.2021 в 17:40
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Vovan7219 (Киев)
18.02.2021 в 17:39
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