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На матче с Брюгге фанаты вывесили баннеры Lucescu - go away и Сцуркиси – позор Динамо. ФОТО

Лига Европы
(2 голосов)

Конфликт продолжается

На матче с Брюгге фанаты вывесили баннеры Lucescu - go away и Сцуркиси – позор Динамо. ФОТО

t.me/olegbarkov

Новина українською

Ультрас "Динамо" продолжают конфликтовать с руководством клуба из-за назначения главным тренером Мирчи Луческу.

Так, на домашнем матче 1.16 финала Лиги Европы против "Брюгге", который проходит со зрителями, фанаты вывесили баннери "Lucescu, go away" и "Сцуркиси – позор "Динамо".

Также фанаты скандировали речевки против румынского специалиста.

На матче с Брюгге фанаты вывесили баннеры Lucescu - go away и Сцуркиси – позор Динамо. ФОТО - изображение 1

На матче с Брюгге фанаты вывесили баннеры Lucescu - go away и Сцуркиси – позор Динамо. ФОТО - изображение 2

Напомним, что к 20-й минуте счет в матче не открыт, UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
18.02.2021 в 17:40
Поза сумнівом.
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0
0
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Vovan7219 (Киев)
18.02.2021 в 17:39
Это долбо@бы, а не ультрас. Олени одним словом.
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ascent (Луксор)
18.02.2021 в 17:35
Быдло, оно и в Киеве - было.
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