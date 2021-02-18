На матче с Брюгге фанаты вывесили баннеры Lucescu - go away и Сцуркиси – позор Динамо. ФОТО

Ультрас "Динамо" продолжают конфликтовать с руководством клуба из-за назначения главным тренером Мирчи Луческу.

Так, на домашнем матче 1.16 финала Лиги Европы против "Брюгге", который проходит со зрителями, фанаты вывесили баннери "Lucescu, go away" и "Сцуркиси – позор "Динамо".

Также фанаты скандировали речевки против румынского специалиста.