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Денис Попов - лучший игрок Динамо в матче с Брюгге по версии WhoScored
Игрок матча - автор гола Брюгге
dynamo.kiev.ua
Авторитетный статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам за матч 1/16 финала Лиги Европы
Лучшим в составе киевского клуба с оценкой 7.4 был признан Денис Попов.
22-летний украинец за 90 проведенных на поле минут 56 раз коснулся мяча, отдал 33 точные передачи из 40 (83%), совершил 2 удачные обводки, выиграл 3 верховые дуэли, дважды отобрал мяч, 5 раз вынес его и трижды перехватил.
Лучшим же игроком матча признан автор гола Брюгге Брэндон Мехеле с оценкой 7,7.
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