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Денис Попов - лучший игрок Динамо в матче с Брюгге по версии WhoScored

Лига Европы
(2 голосов)

Игрок матча - автор гола Брюгге

Денис Попов - лучший игрок Динамо в матче с Брюгге по версии WhoScored

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам за матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" – "Брюгге" (1:1).

Лучшим в составе киевского клуба с оценкой 7.4 был признан Денис Попов.

22-летний украинец за 90 проведенных на поле минут 56 раз коснулся мяча, отдал 33 точные передачи из 40 (83%), совершил 2 удачные обводки, выиграл 3 верховые дуэли, дважды отобрал мяч, 5 раз вынес его и трижды перехватил.

Лучшим же игроком матча признан автор гола Брюгге Брэндон Мехеле с оценкой 7,7.

Денис Попов - лучший игрок Динамо в матче с Брюгге по версии WhoScored - изображение 1
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В статье: Брюгге Динамо (Киев) Денис Попов
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Комментарии (1)
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BleiK61 (Київ)
18.02.2021 в 20:47
Вкотре переконуєшся, що ці цифри ні про що... 7.1 Сидор і 7.0 Буял даже з врахуванням ролі на полі і позиції, вони абсолютно не співставні. Сидор, дай Боже, щоб на 6.5 награв
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