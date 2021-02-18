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Беседин: Согласен, что пропущенный гол - это больше моя вина

Лига Европы
(2 голосов)

Итог матча с Брюгге от форварда Динамо

Беседин: Согласен, что пропущенный гол - это больше моя вина

Александр Приходько

Новина українською

Форвард "Динамо" Артем Беседин в эфире ТК "Футбол" прокомментировал ничью с "Брюгге" в киевском матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1).

– Матч выдался тяжелым. Плохо, что пропустили. Выигрывали 1:0, было все нормально, но пропустили глупый гол со стандарта. На этом противостояние не заканчивается, есть еще матч на выезде. Нужно хорошо подготовиться к нему, сделать правильные выводы, сыграть в гостях без ошибок и забить гол.

– Почему пропущенный мяч глупый?

– Вроде как и мяч летел долго, попал ему в голову. Мне это показалось обидным, потому что у них за весь матч не было ни одного момента с игры. Они ничего не создали.

– Забил твой игрок?

– Да. Я его держал, схватил. Видел, что мяч летел в нашу с ним зону, но понимал, что выпрыгнуть он не сможет, так как я его держу. Но мяч попал ему в голову, а вратарь чуть-чуть вышел, он его перебросил. Будем разбираться и смотреть этот момент детальнее уже завтра. Надо было играть по мячу, на опережение. Только в этом я вижу свою ошибку. Мы и на сборах пропускали со стандартов, надо повнимательнее играть на угловых. Пропускать такие голы в таком матче – непозволительно. Согласен, что это больше моя вина, потому что я играл с Мехеле. Он чудом попал в ворота, это стечение обстоятельств. Надо отыгрываться на выезде, забивать.

– Как себя чувствуешь после годового перерыва?

– В моральном плане было тяжеловато. Прошли сборы, мы хорошо подготовились, было много спаррингов, было время вновь почувствовать себя на поле, почувствовать ритм. Во время дисквалификации я не сидел дома, а работал. Сказать, что очень трудно, не могу. Но и легко не было. С каждой игрой будет только лучше, а я поскорее забуду этот период.

– Ты стал стройнее. Потерял килограммы?

– Наверное, из-за нервов. Потерял в килограммах. Хотел чуть-чуть подсушиться, стало легче бегать и перемещаться. Это только плюс.

– Теперь будет еще больше сил отрабатывать в обороне?

– Да.

– Ты причастен к голу "Динамо". Удачно поставил корпус, не позволив защитнику выброситься на Буяльского. Это тоже работа нападающего.

– Да, работа нападающего. Но хотелось бы иметь момент, хотя бы полумомент, чтобы забить. Но бывают и такие матчи, ничего не поделаешь, надо работать и на оборону, и ждать своего шанса. В этой встрече его не было, надеюсь, будет в следующих.

Под руководством Луческу очень интересно работать: и на тренировках, и на теории, и в общем играть футбол. Ты слушаешь и пытаешься впитывать все то, что он показывает и говорит. Все знают, что это хороший специалист. Наши последние результаты этому подтверждение. Уверен, мы будем только прогрессировать и выполним все требования руководства и тренерского штаба.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Одиссей(Афула) (Афула)
18.02.2021 в 22:40
А тебе не обидно,что у тебя ни одного момента и не одного удара по воротам,а только глупые отскоки фиг знает куда в середине поля при приеме.Один момент был на фланге против одного защитника,обводи,входи в штрафную,но это ж не в пустые ворота добивать.Только за то,что ты вместо обводки отдал поперечную в никуда надо гнать в шею .
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
18.02.2021 в 22:21
"...вистрибнути він не зможе, так як я його тримаю". Він хоч розуміє, що через такі прихоплення можна легко пенальті привезти? Мені здається, що для нього найоптимальніша позиція у складі - на лаві запасних, бажано без появи на полі.
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Тренерую (Столица)
18.02.2021 в 22:04
И твоя вина - проиграл позицию, и Бущана - не вышел на мяч!!!
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