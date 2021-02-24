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Брюгге - Динамо. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Брюгге - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.02.2021 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Брюгге - Динамо. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Непросто для киевского "Динамо" начался календарный год. Победив "Олимпик" в стартовом туре второго круга УПЛ, киевляне в двух следующих матчах добыли две ничьи 1:1. Хотя "добыли" – пожалуй, не совсем правильное слово. Ведь с "Десной" такой итог ознаменовал потерю двух очков в чемпионате, с "Брюгге" – удар по перспективам в плане продвижения сеткой Лиги Европы.

Хотя еще не все потеряно. На поле соперника нужно забивать. Задача непростая, но не нереальная. Посмотрим, удастся ли "Динамо" с ней справиться. Матч состоится 25.02.2021 в 22:00 в Бельгии. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Лига Европы" от Игоря Семйона >>>.

Сайт UA-Футбол проведет прямую онлайн АУДИО трансляцию матча "Брюгге" - "Динамо".

Видеотрансляция доступна на телеканале "Футбол 2". Также прямой эфир поединка состоится на платформе MEGOGO благодаря сигналу Воля TV. Кроме того, трансляцию поединка можно найти на приложениях "Киевстар Футбол" и Vodafone TV. Также – на платформе Oll.tv.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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