Брюгге - Динамо. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Непросто для киевского "Динамо" начался календарный год. Победив "Олимпик" в стартовом туре второго круга УПЛ, киевляне в двух следующих матчах добыли две ничьи 1:1. Хотя "добыли" – пожалуй, не совсем правильное слово. Ведь с "Десной" такой итог ознаменовал потерю двух очков в чемпионате, с "Брюгге" – удар по перспективам в плане продвижения сеткой Лиги Европы.

Хотя еще не все потеряно. На поле соперника нужно забивать. Задача непростая, но не нереальная. Посмотрим, удастся ли "Динамо" с ней справиться. Матч состоится 25.02.2021 в 22:00 в Бельгии. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Лига Европы" от Игоря Семйона >>>.

Сайт UA-Футбол проведет прямую онлайн АУДИО трансляцию матча "Брюгге" - "Динамо".

Видеотрансляция доступна на телеканале "Футбол 2". Также прямой эфир поединка состоится на платформе MEGOGO благодаря сигналу Воля TV. Кроме того, трансляцию поединка можно найти на приложениях "Киевстар Футбол" и Vodafone TV. Также – на платформе Oll.tv.