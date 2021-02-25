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Экс-форвард Динамо высказался о шансах киевлян пройти Брюгге

Лига Европы
(1 голосов)

Киевлянам нужно идти вперед и не бояться обыгрывать

Экс-форвард Динамо высказался о шансах киевлян пройти Брюгге

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко поделился ожиданиями от ответного матча в 1/16 финала Лиги Европы "Брюгге" - "Динамо".

- В первой игре мы надеялись на большее. В "Брюгге" не играли ведущие футболисты. С этими запасами, что есть сейчас у "Динамо", без нападающих, очень трудно побеждать в Лиге Европы. Считаю, что Русин, все же, сейчас нужен "Динамо". Вернувшийся Беседин, взирая на первые матчи весны, не готов. Почему-то в "Динамо" пропадают нападающие. Супряга - хорошие результаты показывал в "Днепре-1". В "Динамо" пока незаметен...

- Состав "Динамо" будет примерно идентичный первому матчу?

- Да, без особых изменений. Луческу будет выжидать свой шанс. Но, как показал первый матч, такая тактика подходит только на один тайм. "Брюгге" тоже не понесется вперед. Их результат устраивает. Так что мы опять увидим осторожный и не очень веселый футбол, со ставкой на контроль мяча. При всем этом, киевлянам нужно больше "кусаться", "выгрызать мяч". Такой спортивной злости "Динамо" не хватает.

- Йожеф Сабо после первого матча отмечал, что ему игра Родригеса импонирует больше именно из-за настойчивости и злости в борьбе...

- Йожефу Йожефовичу спортивной злости хватает на всю жизнь (смеется). Киевлянам нужно идти вперед и не бояться обыгрывать. Если потеряешь - свои помогут. Такое, пока что, пытается делать только Цыганков и, иногда, кто-то из игроков середины поля.

Хочется ожидать, что "Динамо" пройдет "Брюгге", но верится в это с трудом. Нужно сделать своим болельщикам подарок - игроки должны отрабатывать свое на полную. Ответная игра с "Брюгге" - именно тот момент, когда нужно переступать через себя, играть через "не могу". Если команда это сделает, то пройдет дальше.

Читайте также Луческу: Есть уверенность, что команда за неделю прибавила, но этого недостаточно

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В статье: Олег Саленко Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2021 в 12:43
Их никто не учил не бояться и идти вперёд.
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Siren05 (Мариуполь)
25.02.2021 в 11:27
Здесь я даже с Саленко согласен. Динамовцам в предстоящей игре главное показать характер и бойцовские качества. Надеюсь на это...
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