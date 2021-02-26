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Караваев: Встретиться с Шахтером в финале Лиги Европы? Конечно, хотелось бы
Обе команды прошли в 1/8 финала ЛЕ
ТК Футбол
Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал победу своей команды в матче 1/16 финала Лиги Европы над бельгийским "Брюгге" (1:0).
"Тяжелая победа. Видно, что играли на характере и осторожничали. Брюгге устраивал счет 0:0, нас не устраивал, но не хотели бежать сломя голову. Выжидали, выдерживали, это было тяжело. Но мы терпели и это вознаградилось. Любая ошибка могла стоить пропущенного гола, из-за этого была нервозность и ненужные потери. Хотя местами хладнокровно выбегали из обороны. Шапаренко создал несколько голевых моментов, когда вышел. Нужно было больше брать игру на себя.
Тренер всегда говорит, что игроки, которые выходят на замену, должны усилить и прибавить в свежести в обводке, ударах, обыгрышах. Соперник высоко действовал и в первом матче, это наверное такая у них установка. В те моменты, когда они бегут сломя голову, нужно было проявить хладнокровие, чтобы уверенно выходить из-под прессинга.
Залог успеха сегодня - в большом желании и сплоченности единого коллектива на поле и на скамейке запасных. Все жили и хотели этой победы, было много эмоций, от этого появляется единая сила в команде.
Встретиться с "Шахтером?" Конечно, хотелось бы, в финале. Это было бы прекрасно и для нас, и для нашей страны. Каждый хочет дойти до финала, посмотрим как это будет", - отметил Караваев.
Напомним, что сегодня "Динамо" и "Шахтер" узнают соперников в 1/8 финала.
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