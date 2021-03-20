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Шахтер потерял фирменный баланс, Динамо скоро достигнет потолка без усиления. Аудиомнение #81

Лига Европы
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Итоги еврокубковой кампании для украинских грандов

Шахтер потерял фирменный баланс, Динамо скоро достигнет потолка без усиления. Аудиомнение #81

Фото: 01 UA-Футбол (Александр Приходько), 02 fcdynamo.kiev.ua (Автор – неизвестен)

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем ответные матчи киевской и донецкой команд в 1/8 финала Лиги Европы. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

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Мечтаем о такой же шляпе, как у Фонсеки, в 1426-й раз удивляемся игре "Шахтера" в обороне. Ждем камбэка Степаненко, нового тренера для "горняков" и замены лидеров. У "Динамо" было две возможности перевернуть противостояние с "Вильярреалом", первую нейтрализовали испанцы, вторую не реализовал Буяльский – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:26 – "Шахтер" – "Рома" (1:2);

07:13 – "Вильярреал" – "Динамо" (2:0);

13:42 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Тарас Степаненко Мирча Луческу Марлос Виталий Буяльский Лига Европы Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека Вильярреал Борха Майораль Жерсон Родригес Луиш Каштру Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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