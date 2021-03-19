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УПЛ важнее Лиги Европы. Халат Милевского #19

Лига Европы
(2 голосов)

Последние украинцы сложили оружие в еврокубках

УПЛ важнее Лиги Европы. Халат Милевского #19

Фото: Халат Милевского

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" и "Динамо" дружно проиграли ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, покинув еврокубки. "Халат Милевского" не прошел мимо подобного.

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Александр Рыженко и Георгий Грошев вновь на ваших мониторах. По традиции в выпуске - проблемы столичного клуба и "горняков". Также поговорили о таблице коэффициентов и игре Руслана Малиновского против "Реала". Премьера - в 20:00.

"Халат Милевского" теперь можно найти и в Телеграме, где мы создали свой канал. Помимо видео, там авторы также будут оперативно делиться своим мнением о последних матчах и событиях, так что - переходите по ссылке.

Подписывайтесь на "Халат Милевского" в телеграм!

Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".

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В статье: Руслан Малиновский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Халат Милевского
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