УПЛ важнее Лиги Европы. Халат Милевского #19

"Шахтер" и "Динамо" дружно проиграли ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, покинув еврокубки. "Халат Милевского" не прошел мимо подобного.

Александр Рыженко и Георгий Грошев вновь на ваших мониторах. По традиции в выпуске - проблемы столичного клуба и "горняков". Также поговорили о таблице коэффициентов и игре Руслана Малиновского против "Реала". Премьера - в 20:00.

"Халат Милевского" теперь можно найти и в Телеграме, где мы создали свой канал. Помимо видео, там авторы также будут оперативно делиться своим мнением о последних матчах и событиях, так что - переходите по ссылке.

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