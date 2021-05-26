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Искусство нападающего. Видео гола Кавани в финале Лиги Европы
Уругваец показывает свой класс
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пропустив первыми в первом тайме финала Лиги Европы против “Вильярреала”, “Манчестер Юнайтед” смог забить гол в ответ после перерыва.
На 55-й минуте Мактомини заработал для “Юнайтед” угловой и после короткой суматохи, вызванной ударом Рэшфорда, Эдинсон Кавани оказался в нужное время и в нужном месте и отправил мяч в сетку. 34-летний форвард МЮ вновь продемонстрировал свое отменное голевое чутье. 1:1
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