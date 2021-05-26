  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Искусство нападающего. Видео гола Кавани в финале Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Искусство нападающего. Видео гола Кавани в финале Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Уругваец показывает свой класс

Искусство нападающего. Видео гола Кавани в финале Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Пропустив первыми в первом тайме финала Лиги Европы против “Вильярреала”, “Манчестер Юнайтед” смог забить гол в ответ после перерыва.

На 55-й минуте Мактомини заработал для “Юнайтед” угловой и после короткой суматохи, вызванной ударом Рэшфорда, Эдинсон Кавани оказался в нужное время и в нужном месте и отправил мяч в сетку. 34-летний форвард МЮ вновь продемонстрировал свое отменное голевое чутье. 1:1

Читайте такжеВильярреал забивает первым. Видео гола Морено в ворота Манчестер Юнайтед

Читайте такжеВильярреал – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги Европы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдинсон Кавани Лига Европы Вильярреал Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...