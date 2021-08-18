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Рапид - Заря: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Европы
Где покажут в прямом эфире матч "Рапид" - "Заря", квалификация ЛЕ, 19 августа 2021
Фото: ФК Заря
Вслед за "Ворсклой", "Колосом" и "Шахтером" свой еврокубковый путь в новом сезоне начинает и луганская "Заря". Команда Скрипника два года кряду занимала третье место в УПЛ, однако, если раньше бронза давала прямую путевку в группу Лиги Европы, то сейчас луганчанам нужно пройти один раунд квалификации. И если Скрипник и компания хотят играть во втором по статусу еврокубке, то нужно справиться с дополнительным препятствием.
Соперник луганчан - венский "Рапид", который, подобно "Заре", новый сезон начал не совсем уверенно. Первый матч состоится в Австрии, а потому Виктору Скрипнику нужно настроить свою команду на очень сложный поединок. Об остальных деталях отдельно поговорим в специальном анонсе.
Смотрите матч раунда плей-офф квалификации ЛЕ в четверг, 19-го августа, на канала "Униан". Начало игры в 22:00. Кроме того, увидеть поединок вы также можете на ОТТ-сервисах, которые транслируют канал "Униан": Київстар ТВ, Vodafone TV, Megogo, Воля ТВ, sweet.tv, oll.tv и другие.
Помимо этого, трансляция встречи запланирована на Youtube-канале "FootballHub".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Рапид" - "Заря"
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