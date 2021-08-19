Лига Европы. Рейнджерс дожал Алашкерт, Олимпиакос разгромил Слован

Лига Европы, плей-офф. Первые матчи

Что не удалось Месуту Озилу, сделал воспитанник “Фенербахче” Мухаммед Гюмюшкая. 20-летний хавбек заменил экс-легенду “Арсенала” на 62-й минуте и всего через 180 секунд положил шикарный гол. Удар с правого полуфланга левой ногой, метров в 25 от ворот, под перекладину – просто великолепие.

Тем не менее, победа 1:0 над финским “ХИКом” – результат очень скромный. Вопрос о победителе противостояние остается открытым.

“Фенербахче Турция” – “ХИК” Финляндия 1:0

Гол: Гюмюшкая 65

Игра в одни ворота. “Олимпиакос” – это все же команда для третьего/четвертого места в группе Лиги чемпионов. Но кто виноват чемпиону Греции – не нужно было дважды играть вничью с “Лудогорцем”, а затем проигрывать в серии пенальти.

Сегодня у “Олимпиакоса” проблем не был. “Слован” за весь матч нанес всего один удар, и тотальное преимущество хозяев воплотилось в три гола.

“Олимпиакос” Греция – “Слован” Братислава Словакия 3:0

Голы: Камара 37, Сиссе 52, Божиков 68 (авт.)

Еще один “односторонний” матч. “Алашкерт” провел весь вторый в большинстве, но все равно играл вторым номером, практически не бывал на половине поля “Рейнджерса” и тоже нанес всего один удар за 90 минут.

Команда Стивена Джеррарда доминировала, создавала моменты за моментом, и дожала “Алашкерт” во втором тайме. Единственный мяч забил колумбийский форвард Альфредо Морелос.

“Рейнджерс” Шотландия – “Алашкерт” Армения 1:0

Гол: Морелос 67

Удаление: Ландстрем 43 (“Рейнджерс”, вторая желтая)

“Рапид” Вена Австрия – “Заря” Украина 3:0

Голы: Фунтас 29, Кара 78, Грюлль 85