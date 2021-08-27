Скрипник: Нужно сделать баланс между созданием моментов и их реализацией

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал вылет от венского "Рапида" (0:3, 2:3) в квалификации Лиги Европы.

- Проигрывать никто не любит и не желает. Так как я говорил, что вы не увидите равнодушных игроков на поле, я считаю, что так оно и было. Каждый бежал, создавал моменты, старался дать пользу своей команде. Мы делали всё, что в наших силах, но уровень соперника, видимо, оказался немного выше. Они в начале игры реализовали моменты – 1 удар в створ ворот равняется голу, а нам нужно создать больше моментов для того, чтобы забить. Мы ощутили небольшое дежавю, как в прошлом году к нам приезжали "Брага" и "АЕК", 1 момент создан и сразу же реализован. Но мы стараемся преодолевать трудности, команда должна развиваться и набираться опыта.

Нам очень жаль, что в этом году мы не продолжим выступления в Лиге Европы и тем самым, не порадуем наших болельщиков. Но мы будем выступать в новом турнире, всё равно будем продолжать путь в Еврокубках. Впереди ещё 3 домашних игры и будем стараться там себя, на положенном уровне проявить. Играть мы можем и умеем, но нужно сделать баланс между созданием моментов и их реализации.

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- Что сказали ребятам после матча?

- Спасибо за желание. Вчера я говорил, что не люблю, когда игроки равнодушны на поле, сегодня такого не было, мне нужно, чтобы команда верила в хороший результат. Моментами это подтверждалось, но мастерство соперника, особенно западных команд, когда очень рационально и эффективно реализуют свои моменты, показывает, что нам нужно работать дальше. К этому нужно больше стремиться.

Так же сказал ребятам, что у нас уже в воскресенье очень важная игра, будущий соперник сейчас так же претендует на те места, на которых и мы снова хотим оказаться, чтобы радовать своих болельщиков лучшим результатом выступления в Еврокубках. Сезон только набирает свои обороты, но уже 6-й тур и топовая игра для нас. Дома мы ещё не выигрывали в этом сезоне и уже в воскресенье мы хотим это исправить.

- Знаете ли вы нынешнее состояние Никиты Шевченко? У него, видимо, рецидив прошлого повреждения?

- Да, это мышечная травма задней поверхности бедра, но больше покажет углублённый анализ и МРТ, а пока он ходит хромая. Будем надеяться на лучшее, что у него лишь растяжение, а не что-то более серьёзное. Эта ситуация дополнение после игры с "Мариуполем".

- Сегодня было много нереализованных моментов. Как вы считаете: вам не хватало везения или всё же мастерства?

- Хороший вопрос, но я так же как вы хочу, чтобы все созданные моменты залетали. За счёт желания у нас появляются эти моменты и делаем всё для их реализации. У нас были разные игры, когда уже в первом тайме мы вели с большим счётом в нашу пользу, но бывает и такое тотальное невезение как сегодня. Если взять счёт с двух игр и сказать, что мы проиграли 6:2, может быть те голы, которые были пропущены нами и заслужены, но и мы заслужили на то, чтобы забить больше.

- Анализируя участников Лиги Конференций не кажется ли вам, что этот турнир будет даже интереснее Лиги Европы?

- Не кажется, ведь это новый турнир, а Лига Европы уже топовый чемпионат и было бы лучше бороться там. Но уже исход другой и будем играть за положительные результаты в Лиге Конференций.

- В каком физическом состоянии команда подходит к матчу с "Ворсклой"?

- Когда подряд такие игры проходят сложно оценивать состояние, ведь все игроки выкладываются на максимум. Я надеюсь, что та злость, которая осталась после сегодняшней игры она нам поможет быстрее восстановиться и добиться позитивного результата в следующем поединке.

- Хочется сказать комплимент команде, ведь боролись до последней минуты, хоть уже и был понятен исход. Сегодня был хороший матч!

- Благодарю, ведь нам всегда помогают позитивные слова. Не лесть, а действительно слова от души наших болельщиков. Даже в таких поединках фаны нас поддерживают и это невероятно ценно. Спасибо! Будем надеяться, что в будущем позитивные исходы у нас будут намного чаще, - подытожил Скрипник.