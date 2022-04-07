Руслан Малиновский не выйдет в старте Аталанты в матче Лиги Европы

Противостояние "РБ Лейпцига" и "Аталанты" станет украшением этапа 1/4 финала Лиги Европы. Стали известны стартовые составы команд.

Украинский полузащитник Малиновский игру начнет в запасе. Гасперини оставил Руслана в запасе, хотя на прошлой стадии он сильно помог "Аталанте", соверши три результативных действия в игре против "Байера".

Всего же в текущем сезоне Малиновский выходил на поле 34 раза. Украинец отметился десятью забитыми голами, а также четырьмя ассистами.