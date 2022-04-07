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Руслан Малиновский не выйдет в старте Аталанты в матче Лиги Европы

Лига Европы
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Украинец игру начнет в запасе

Руслан Малиновский не выйдет в старте Аталанты в матче Лиги Европы

Фото: Atalanta B.C.

UA-Футбол
Новина українською

Противостояние "РБ Лейпцига" и "Аталанты" станет украшением этапа 1/4 финала Лиги Европы. Стали известны стартовые составы команд.

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Украинский полузащитник Малиновский игру начнет в запасе. Гасперини оставил Руслана в запасе, хотя на прошлой стадии он сильно помог "Аталанте", соверши три результативных действия в игре против "Байера".

Всего же в текущем сезоне Малиновский выходил на поле 34 раза. Украинец отметился десятью забитыми голами, а также четырьмя ассистами.

Игра "РБ Лейпциг" - "Аталанта" начнется в 19:45. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский РБ Лейпциг
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