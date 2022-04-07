Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руслан Малиновский не выйдет в старте Аталанты в матче Лиги Европы
Украинец игру начнет в запасе
Фото: Atalanta B.C.
Противостояние "РБ Лейпцига" и "Аталанты" станет украшением этапа 1/4 финала Лиги Европы. Стали известны стартовые составы команд.
Украинский полузащитник Малиновский игру начнет в запасе. Гасперини оставил Руслана в запасе, хотя на прошлой стадии он сильно помог "Аталанте", соверши три результативных действия в игре против "Байера".
Всего же в текущем сезоне Малиновский выходил на поле 34 раза. Украинец отметился десятью забитыми голами, а также четырьмя ассистами.
Lo spogliatoio è pronto ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 7, 2022
Our #UEL dressing room ????????????#LipsiaAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/Yy28dP9dRP
Игра "РБ Лейпциг" - "Аталанта" начнется в 19:45. UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили подполковника, который был военным комендантом Самары
- Как правильно считать орков - объясняет украинский солдат
- Шольц назвал заявления москвы о Буче циничной ложью и пообещал Украине новые поставки оружия
- Вест Хэм - Лион. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы на 07.04.2022
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
Новости по теме
- 16:36 Зарубежные Конец эры и американская революция или же продолжение сказки в Лиге Европы? Что ждет Аталанту?
- 14:44 Зарубежные Барселона съездит во Франкфурт. Малиновский и Ярмоленко узнали соперников в ¼ финала Лиги Европы
- 08:51 Украинские Россию убрали из футбола, пожертвования футболистов Армии. Главные новости за 28 февраля