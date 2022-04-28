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Ярмоленко - в запасе Вест Хэма на первый полуфинал ЛЕ
Мойес вновь не делает ставку на украинца
Фото: whufc.com
В одном из двух полуфинальных матчей Лиги Европы между собой встречаются "Вест Хэм" и "Айнтрахт".
Стали известны стартовые составы двух коллективов. Украинец Андрей Ярмоленко остался в запасе на поединок.
Zouma starts in one of six changes. ⚒— West Ham United (@WestHam) April 28, 2022
Here's how we line up for tonight's semi-final...#UEL | #WHUSGE pic.twitter.com/DUqs5aXEhS
Отметим, что в недавней игре АПЛ украинский вингер появился в старте. Всего в этом сезоне он отыграл 28 матчей, забив три гола и отдав три голевые передачи.
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