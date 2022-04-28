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Ярмоленко - в запасе Вест Хэма на первый полуфинал ЛЕ

Лига Европы
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Мойес вновь не делает ставку на украинца

Ярмоленко - в запасе Вест Хэма на первый полуфинал ЛЕ

Фото: whufc.com

UA-Футбол
Новина українською

В одном из двух полуфинальных матчей Лиги Европы между собой встречаются "Вест Хэм" и "Айнтрахт".

Стали известны стартовые составы двух коллективов. Украинец Андрей Ярмоленко остался в запасе на поединок.

Отметим, что в недавней игре АПЛ украинский вингер появился в старте. Всего в этом сезоне он отыграл 28 матчей, забив три гола и отдав три голевые передачи.

Читайте такжеЧелси - Вест Хэм 1:0. Ярмоленко вышел в старте
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В статье: Андрей Ярмоленко Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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