Ярмоленко - в запасе Вест Хэма на первый полуфинал ЛЕ

В одном из двух полуфинальных матчей Лиги Европы между собой встречаются "Вест Хэм" и "Айнтрахт".

Стали известны стартовые составы двух коллективов. Украинец Андрей Ярмоленко остался в запасе на поединок.

Zouma starts in one of six changes. ⚒



Here's how we line up for tonight's semi-final...#UEL | #WHUSGE pic.twitter.com/DUqs5aXEhS