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Приблизил команду к финалу. Полузащитник Айнтрахта - игрок недели в ЛЕ
Забил команде Андрея Ярмоленко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА продолжает подводить итоги еврокубковой недели. Был выбран лучший футболист первых полуфинальных матчей Лиги Европы.
Награду забрал полузащитник "Айнтрахта" Даити Камада. Его гол в ворота "Вест Хэм" помог немецкой стороне добыть выездную победу. Также на приз претендовали Анхелиньо, Марсель Хальстенберг и Джибриль Соу.
???? Frankfurt hero Daichi Kamada wins Player of the Week! ????@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/NlkJrptVAt— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 29, 2022
В текущем сезоне Камада забил девять голов и отдал три голевые передачи в 41-м матче.
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