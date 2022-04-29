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Приблизил команду к финалу. Полузащитник Айнтрахта - игрок недели в ЛЕ

Лига Европы
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Забил команде Андрея Ярмоленко

Приблизил команду к финалу. Полузащитник Айнтрахта - игрок недели в ЛЕ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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УЕФА продолжает подводить итоги еврокубковой недели. Был выбран лучший футболист первых полуфинальных матчей Лиги Европы.

Награду забрал полузащитник "Айнтрахта" Даити Камада. Его гол в ворота "Вест Хэм" помог немецкой стороне добыть выездную победу. Также на приз претендовали Анхелиньо, Марсель Хальстенберг и Джибриль Соу.

В текущем сезоне Камада забил девять голов и отдал три голевые передачи в 41-м матче.

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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