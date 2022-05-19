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Голкипер Айнтрахта назван лучшим игроком финала Лиги Европы

Лига Европы
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Футболист совершил решающий сейв в серии пенальти

Голкипер Айнтрахта назван лучшим игроком финала Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер немецкого "Айнтрахта" Кевин Трапп признан лучшим игроком финала Лиги Европы сезона-2021/22, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В финальном матче турнира команда из Германии обыграла шотландский "Рейнджерс" в серии послематчевых пенальти – 5:4. Основное и дополнительное время закончились со счетом 1:1.

Решающий момент стал сэйв Траппа после удара Аарона Рэмзи. Именно благодаря этому спасению его команда смогла завоевать звание победителя Лиги Европы.

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К слову, "Айнтрахт" впервые с 1980 года взял европейский трофей - последним их титулом на международной арене был Кубок УЕФА.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Кевин Трапп
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Источник:
УЕФА

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