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Голкипер Айнтрахта назван лучшим игроком финала Лиги Европы
Футболист совершил решающий сейв в серии пенальти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер немецкого "Айнтрахта" Кевин Трапп признан лучшим игроком финала Лиги Европы сезона-2021/22, сообщается на официальном сайте УЕФА.
В финальном матче турнира команда из Германии обыграла шотландский "Рейнджерс" в серии послематчевых пенальти – 5:4. Основное и дополнительное время закончились со счетом 1:1.
Решающий момент стал сэйв Траппа после удара Аарона Рэмзи. Именно благодаря этому спасению его команда смогла завоевать звание победителя Лиги Европы.
К слову, "Айнтрахт" впервые с 1980 года взял европейский трофей - последним их титулом на международной арене был Кубок УЕФА.
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