Тренер АЕКа: Во втором тайме были ошибки, но и Днепр-1 прибавил в игре

Главный тренер "АЕКа" Хосе Луис Ольтра высказался после победы над "Днепром-1" (2:1) в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

– Сегодня мы добыли положительный результат, но ничего не определено. Впереди ответная игра в Ларнаке и она будет очень сложной для нас. Я очень доволен первым таймом в исполнении нашей команды, мы играли очень хорошо. Во втором тайме мы должны были все время защищаться. "Днепр-1" перехватил инициативу, у них очень хорошие футболисты и именно это мы увидели во втором тайме, прежде всего, их мастерство в игре.

Тем не менее, я с оптимизмом смотрю в будущее на вторую игру. Надеюсь, что атмосфера в Ларнаке будет очень хорошая, мы сможем показать положительный результат и сыграть так, как мы действовали сегодня в первом тайме. С вертикальностью в атаке, с атакой в ​​пространство и с динамикой – все это именно то, что мы сегодня хорошо делали. Надеюсь, что именно такую ​​игру мы покажем и в Ларнаке.

– Как вы сумели справиться с прессингом "Днепра-1" во втором тайме?

– Мы должны понимать, что "Днепр-1" – это очень сильный соперник, с очень сильными игроками. Мы не стремились что-либо менять в перерыве игры. В перерыве я сказал ребятам, что у нас есть прекрасная возможность выиграть, забить еще, поэтому мы не должны что-то менять в своей игре. И мы не изменились, но изменился "Днепр-1". Они начали выше прессинговать, стали играть более агрессивно, и мы не всегда могли с этим справиться. Тем не менее, отличный результат и ждем второй игры, где при поддержке наших болельщиков будем пытаться победить.

– Перед игрой многие говорили о проблемах в обороне вашей команды, и команда снова пропустила после стандарта. Является ли это проблемой?

– Да, это проблема, но мы должны понимать, что сегодня мы в целом хорошо сыграли в обороне, а если говорить о первом тайме, то вообще идеально. Во втором тайме были ошибки, но и соперник прибавил в игре. У днепрян было много технических исполнителей, хорошо игравших в середины поля и нам было на самом деле сложно. Но все мы до игры бы радовались победе 2:1, поэтому мы должны сейчас радоваться.

Конечно, есть определенные параметры игры, в которых нужно улучшаться – это касается стандартов, а после перерыва мы вообще очень низко действовали, но мы должны понимать против кого мы играли, против команды, которая не так давно играла в финале Лиги Европы против "Севильи" ("на самом деле это был "Днепр" - прим), поэтому мы должны это помнить и радоваться результату, - цитирует специалиста официальный сайт днепрян.