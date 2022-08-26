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Наставник АЕКа: Я очень счастлив, этот результат был очень важен

Лига Европы
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Эмоции специалиста после победы над "Днепром-1"

Наставник АЕКа: Я очень счастлив, этот результат был очень важен

Фото: aek.com.cy

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Главный тренер "АЕКа" Хосе Луис Ольтра поделился эмоциями после победы над "Днепром-1" (3:0) в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы.

"У меня не так много слов, только одно — спасибо. Прежде всего игрокам, которые показали, что они смелая команда. Они хотели войти в историю, и им это удалось. Большое спасибо фанатам за отличную поддержку. Им понравилось, как и нам. Мы наслаждаемся в этот вечер, отдыхаем и сразу после этого будем думать о следующей игре.

Я очень счастлив, этот результат был очень важен. В идеале было бы выступать в группе Лиги чемпионов, но Лига Европы — это также большой турнир, и у нас будет возможность соревноваться с крупными соперниками. С этого момента мы должны перевернуть страницу.

По игре нам немного повезло в первом тайме, поскольку у соперника были моменты. Я рад за всех, особенно за поведение игроков на поле. В перерыве я сказал им, что не удовлетворен их игрой в защите, и мне понравилось, что во втором тайме они собрались и добавили", - сказал наставник.

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В статье: Хосе Луис Ольтра АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
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Источник:
aek.com.cy

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