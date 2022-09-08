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Фенербахче – Динамо. 2:1. Пропустили в самой концовке встречи
Батшуайи забивает под перекладину...
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Фенербахче" Миши Батшуайи в самой концовке встречи против "Динамо" выводит свою команду вперед.
Миши удачно оказался на подборе и пробил под перекладину.
90+3' Миши Батшуаи – 2:1.
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Комментарии (15)
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