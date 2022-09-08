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Фенербахче – Динамо. 2:1. Пропустили в самой концовке встречи

Лига Европы
Обновлено
(4 голосов)

Батшуайи забивает под перекладину...

Фенербахче – Динамо. 2:1. Пропустили в самой концовке встречи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Фенербахче" Миши Батшуайи в самой концовке встречи против "Динамо" выводит свою команду вперед.

Миши удачно оказался на подборе и пробил под перекладину.

90+3' Миши Батшуаи – 2:1.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Лига Европы Динамо (Киев) Миши Батшуайи
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Комментарии (15)
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vlotko (Броди)
08.09.2022 в 22:37
Як можна грати, коли в команді немає нападника? Можливо, Суркіса, така ситуація влаштовує, дивно.
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0
0
Siren05 (Мариуполь)
08.09.2022 в 22:05
Играли плохо. Да и сама игра не смотрелась. Постоянно стыки и стычки, падения, потери мяча через 1-2 паса, остановки игры. Не игра, а мучение, что со стороны турков, но особенно наших. Заслуженное поражение. Что не было четкой игры в защите, а нападения, да и нападающих, вообще не было. Тягостное послевкусие оставила эта игра....
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+3
0
MaximSK (Киев)
08.09.2022 в 22:01
Думаю о том, что пора Луческу убирать из команды, команда 5 игр подряд проиграла, игры нет, вроде много игроков сборной Украины, а они даже середину поля не могут перейти, Фенербахче для нас как Барса стала, настолько они выше классом. И мы показали как можно пропускать голы с аута, такое сейчас редко происходит
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+1
0
Oлeкcин (Н.)
08.09.2022 в 21:56
Хорошо, что этих баранов в армию не взяли, без них там как-то спокойней!
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+2
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
08.09.2022 в 22:45
Здесь от них толку - ноль! Лучше пусть там картошку чистят и белье стирают - хоть какая-то польза
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
08.09.2022 в 21:52
сами виноваты играли на удержание счёта и поплатились --так играть нельзя а турки дожали
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+3
0
Djarik87 (Киевская область)
08.09.2022 в 21:49
Яке ж воно ко*ч*не! Просто жах
Ответить
+3
-1
Footballers (Умань)
08.09.2022 в 21:48
Красави-рєбята усталі от тяжолого графіка встрєч пора на Мальдіви
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+6
0
Djarik87 (Киевская область)
08.09.2022 в 21:48
Яке ж ВОНО кончене!! Просто жах.
Ответить
+4
-2
oleg dynamo (львівська)
08.09.2022 в 21:46
аяяяй,,,з аута...
Ответить
+3
0
Mexxxxx (Просяная)
08.09.2022 в 21:45
Надо тренировать вбрасывание из-за боковой. Вся концовка игры и ни разу не смогли нормально вбросить своему, понятно, что привезли. А еще надо меньше бояться и "уважать" таких сомнительных грандов, только пошли вперед и как-то сникли они и болельщики их и оказалось можно играть.
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+5
0
Artemanat (Кривой Рог)
08.09.2022 в 21:45
Дно дна
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+5
-1
Oлeкcин (Н.)
08.09.2022 в 21:57
Причем днищенское!
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+2
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
08.09.2022 в 22:46
Дупа, я правильно угадал?
0
-1
аr_UPL (Киев)
08.09.2022 в 21:44
Нажаль, рахунок відповідає грі
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+6
-1

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