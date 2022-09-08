Фенербахче – Динамо. 2:1. Пропустили в самой концовке встречи

Думаю о том, что пора Луческу убирать из команды, команда 5 игр подряд проиграла, игры нет, вроде много игроков сборной Украины, а они даже середину поля не могут перейти, Фенербахче для нас как Барса стала, настолько они выше классом. И мы показали как можно пропускать голы с аута, такое сейчас редко происходит